Occhiaie sparite grazie al make up. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più sull’under eye blush!

Occhiaie sparite: ecco il nuovo trend make up

Sono tante le cause per le quali compaiono le occhiaie, dalla mancanza di sonno, alla disidratazione, allo stress, al fumo, alla cattiva alimentazione, all’alterazione della pigmentazione cutanea, alla fragilità capillare, all’invecchiamento cutaneo e cosi via. Per noi donne le occhiaie rappresentano un inestetismo ma, grazie a una nuova tecnica make up, possiamo farle sparire. Di cosa sto parlando? Dell’under eye blush, il nuovo trend make up che sta letteralmente spopolando su TikTok, tanto da essere ufficialmente la tendenza make up dell’inverno 2024 2025! Andiamo ora a vedere che cos’è questo trend e come fare per far appunto sparire le tanto odiate occhiaie.

Occhiaie sparite: tutto sull’under eye blush

Come abbiamo appena visto, c’è un nuovo trend make up che sta letteralmente spopolando, ovvero l’under eye blush, che mira a far sparire le tanto odiate occhiaie. In poche parole è una tecnica che ha come obiettivo quello di minimizzare le occhiaie con un trucco sfumato. Come farlo? Grazie all’uso del blush. Per realizzare l’under eye blush in pratica si applica il blush non solo sulle guance, ma si va anche sotto e intorno agli occhi, in questo modo le occhiaie si vedranno molto meno, anzi quasi spariranno! Una volta applicato il blush non dimenticatevi di passare anche il correttore a matita al fine di illuminare la zona intorno agli occhi e dare più tridimensionalità allo sguardo. Infine potete anche mettere un velo di cipria per fissare il tutto. Su TikTik potete comunque trovare diversi tutorial per capire meglio come fare per realizzare un perfetto under eye blush!

Occhiaie sparite: l’importanza della skincare

Una accurata skincare quotidiana è essenziale non solo per mantenere in salute la pelle e per prevenire la precoce comparsa di rughe e occhiaie, ma anche per far sì che il trucco risulti perfetto. Una bella buona è il primo passo per un buon make up. Andiamo ora a vedere come fare una corretta skincare: