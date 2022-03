Nostradamus, nuova e catastrofica profezia per il 2022: “Durerà 7 mesi”

Nostradamus, stando a quanto sostengono i suoi maggiori sostenitori, aveva previsto l’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001 e l’assassinio del presidente USA John Fitzgerald Kennedy. Per il 2022, il celebre Michel De Nostredame aveva fatto un’altra e catastrofica previsione.

Di cosa si tratta?

Nostradamus: nuova profezia per il 2022

Anche se è vissuto nel corso del 1500, Nostradamus e le sue profezie continuano a far discutere. Astrologo, scrittore, farmacista e speziale francese, Michel De Nostredame avrebbe previsto, ad esempio, l’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001 e l’assassinio del presidente degli USA, John Fitzgerald Kennedy. Qualcuno crede alle sue parole, mentre altri sono scettici. E’ bene sottolineare che queste previsioni sono state lasciate da Nostradamus in un libro, Le Profezie, e le stesse sono da decifrare.

Catastrofe in arrivo

Prima della fine del mondo, sempre prevista da Nostradamus, altre catastrofi si abbatteranno sulla popolazione. Oltre all’Apocalisse, vista sia come distruzione che come rivelazione, il celebre astrologo ha avuto modo di ‘vedere’ cosa sarebbe accaduto nel 2022. Stando alle sue parole, o meglio all’interpretazione delle sue quartine, dovrebbe avvenire un disastro simile a quello che sta avvenendo in Ucraina, ma molto peggiore.

Distruzione e morte per ben 7 mesi

Pertanto, Nostradamus ha previsto una guerra peggiore di quella che si sta svolgendo in Ucraina. Il conflitto, che vedrà morte, fame e distruzione, durerà per 7 mesi. Ovviamente, non è detto che ciò avvenga. Queste profezie vanno sempre prese per quello che sono, senza entrare nel panico e scatenare inutili allarmismi.