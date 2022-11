Normale di Giorgia: testo e significato

Giorgia è senza dubbio una delle voci più significative del panorama musicale italiano. Artista amatissima sin dal suo esordio nei primi anni ’90. Con 12 album all’attivo, ha venduto sette milioni di copie e saputo sempre come scalare le classifiche.

Negli ultimi anni, l’artista sembra però aver subito una battuta d’arresto – o forse, semplicemente, ha voluto pensare un po’ più a sé e un po’ meno alla carriera. Sono infatti passati sei anni dall’ultimo disco, più volte insignito del titolo di Disco di Platino, ovvero Oronero. Arriva ora il suo nuovo singolo, che anticipa l’uscita del nuovo disco, prodotto da BigFish.

Parliamo del brano dal titolo “Normale“, con cui la cantautrice romana segna il suo ritorno in scena.

Il senso della canzone di Giorgia è chiar fin dal titolo: si tratta di una sfida al concetto di normalità e uniformità a un canone condiviso che non deve in nessun caso dettare legge. La risposta di Giorgia è personale e sincera e vuole enfatizzare le differenze ma anche le somiglianze tra le persone, che in ambedue i casi non devono costituire un limite verso l’altro quanto invece un ponte e un’apertura.

Contro le offese, gli stigmi e gli stereotipi, Normale è quindi una canzone molto attuale.

Normale di Giorgia è stato rilasciato assieme al video ufficiale, un cortometraggio girato da Rocco Papaleo che immortala Giorgia mentre cammina tra le strade di Roma, chiedendo a tutti “cosa significa essere normali?”. Una clip che rispecchia in tutto e per tutto il senso del brano.

Eccone il testo integrale:

Cosa è normale per te, oggi forse le offese

ordinare un caffè, aspettar fine mese

da un po’ io negli occhi tuoi vedo un falò

che brucia da sé, brucia da mesi

Poi mi chiedi perché non ho voglia di dire

ciò che tengo per me è solo un’opinione

da qua sembra inutile pregare ma

spero di essere me stessa per sempre, per sempre

Forse troverò un altro senso

guardo il vetro ma poi ripenso a

tutte le volte che mi dicevi

fai da te che se no poi ti freghi

ti amavo quando non mi volevi

Noia sopra queste riviste

esco per non essere triste

correrò sotto ‘sto temporale

anche un abbraccio può farmi male

dimmi che cosa vuol dir normale

per te

Vorrei dirti vieni da me

non ne sono capace

è sbagliato per te annullar le difese

da qua mi sembrava quasi un anno fa

quando fuori si guardava la neve, la neve

Forse troverò un altro senso

guardo il vetro ma poi ripenso a

tutte le volte che mi dicevi

fai da te che se no poi ti freghi

ti amavo quando non mi volevi

Forse è normale anche quando

vedi la mia rabbia crescere

prova a dirlo un po’ più piano

che siamo stanchi di fingere

vorrei capire se vorresti pure te

capire che normale non è un limite

Forse troverò un altro senso

guardo il vetro ma poi ripenso a

tutte le volte che mi dicevi

fai da te che se no poi ti freghi

ti amavo quando non mi volevi

Noia sopra queste riviste

esco per non essere triste

correrò sotto ‘sto temporale

anche un abbraccio può farmi male

dimmi che cosa vuol dir normale