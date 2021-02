Gli Afterhours, il cui leader del gruppo è Manuel Agnelli, sono una vera e propria istituzione nel mondo del rock con i loro capolavori come il brano “Non è per sempre”, del quale Lo Stato Sociale ha proposto una cover al Festival di Sanremo 2021: il testo e il significato della celebre canzone.

“Non è per sempre” degli Afterhours: il testo

Dici che i tuoi fiori

Si sono rovinati

Non hai abilità

Questa nazione è brutta

Ti fa sentire asciutta

Senza volontà

E gioca a fare Dio

Manipolando il tuo DNA

Così se vuoi cambiare

Invece resti uguale

Per l’eternità

Ma non c’è niente

Che sia per sempre

Perciò se è da un po’

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Puoi finger bene

Ma so che hai fame

Tutto è efficacia

E razionalità

Niente può stupire

E non è certo il tempo

Quello che ti invecchia

E ti fa morire

Ma tu rifiuti di ascoltare

Ogni segnale che ti può cambiare

Perché ti fa paura

Quello che succederà

Se poi ti senti uguale

Ma non c’è niente

Che sia per sempre

Perciò se è da un po’

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Sai finger bene

Ma so che hai fame

Non è niente

Non è per sempre

È troppo ormai

Che stai così male

Il tuo diploma in fallimento

È una laurea per reagire

Non è niente

Non è per sempre.

Significato del brano

Scritta dal frontman e cantante del gruppo Manuel Agnelli, la canzone “Non è per sempre” è una delle più conosciute della rock band italiana. Si tratta probabilmente di uno dei brani più dolci e solari che gli Afterhours abbiano mai composto, in contrasto con il resto dell’album omonimo che la contiene, che è più cupo. Una specie di ballad che richiama quelle degli idoli del rock anni ’70. Il brano e il suo significato spronano a reagire alle avversità, a rialzarsi anche dopo le difficoltà come dimostra bene la frase “Il tuo diploma in fallimento è una laurea per reagire”.