Dopo l’intervista di Mario Caucci al settimanale Chi, Noemi Bocchi gli ha lanciato una vera e propria frecciatina al vetriolo. La neo compagna di Francesco Totti ha tirato in ballo il circo.

Noemi Bocchi: frecciatina all’ex marito Mario Caucci

Qualche giorno fa, Mario Caucci ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi dove ha parlato dell’ex moglie Noemi Bocchi. L’uomo ha descritto la loro unione come “bellissima“, ma ha riservato parole poco carine alla madre dei suoi figli. La donna appare come una persona priva di scrupoli, disposta a tutto pur di raggiungere i suoi scopi. Non solo, Caucci ha sottolineato che nei dieci anni di matrimonio, lei ha fatto di tutto pur di allontanarlo dalla sua famiglia.

Il matrimonio con Caucci? Un “circo”

Mario ha proseguito il suo racconto, sottolineando che la famiglia l’aveva sempre messo in guardia sull’ex moglie. Insomma, Noemi aveva costruito la sua immagine fin nei minimi dettagli e non accettava intromissioni da parte di nessuno. Dopo queste dichiarazioni, la reazione della Bocchi non si è fatta attendere. Via Instagram, la neo compagna di Francesco Totti ha scritto:

“Grazie per questi dieci anni unici“.

Ad accompagnare la frecciatina, la musica da circo e una serie di emoticons sorridenti.

Noemi Bocchi e Mario Caucci in causa

Mario Caucci e Noemi Bocchi sono in causa da alcuni anni. La donna ha accusato di maltrattamenti l’ex marito, aggiungendo che ha “violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori“.