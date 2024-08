Nikka Costa, com’è oggi la cantante statunitense? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Nikka Costa: ecco com’è oggi

Nikka Costa è una cantante statunitense salita alla ribalta quando aveva appena nove anni con la cover di “(Out Here) On My Own“, rimasta al primo posto in classifica dei singoli più venduti in Italia per quattordici settimane. La sua carriera nel mondo della musica è così decollata e oggi, a sei anni di distanza dal suo ultimo lavoro, sta per uscire un nuovo album dal titolo “Dirty Disco“, che uscirà il prossimo 16 di agosto. Nikka ha 52 anni ma è ancora oggi molto amata nel nostro Paese, per questo c’è tanta attesa per questo suo nuovo e attesissimo lavoro. L’album è prodotto da Justin Stanley, che ha prodotto in passato Prince, Beck, Jamie Lidell. Mentre a suonare ci sono musicisti davvero molto importanti come Brandon Coleman, Greg Phillinganes e Kaveh Rastegar. Nel corso di una intervista a Vanity Fair, Nikka Costa ha così parlato del suo nuovo album: “l’ho scritto pensando che abbiamo bisogno di una pausa dalle notizie orribili che sentiamo tutti i giorni. Anche solo per un’ora, fa bene ballare per distrarsi. Funziona per me e spero sia lo stesso per chi lo ascolterà”. Nikka ha anche detto che le piacerebbe tornare a cantare in Italia.

Nikka Costa: chi è la cantante?

Nikka Costa, nome d’arte di Domenica Costa, è una cantante statunitense, nonché figlia del compositore a arrangiatore Don Costa e della cantante Terry Ray. Come padrino ha avuto Frank Sinatra. Nikka è nata a Tokyo il 4 giugno del 1972, ha quindi 52 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Il suo debutto discografico è avvenuto quando aveva appena nove anni con la cover di “(Out Here) On My Own”. Nel 1990 Nikka Costa ha partecipato al Festival di Sanremo con “All For The Love”, la versione inglese di “Vattene Amore” di Mietta e Amedeo Minghi. In tutto sono dieci gli album di Nikka Costa, compreso l’ultimo “Dirty Disco” che uscirà il prossimo 16 di agosto a distanza di sei anni dal nono album. Tutti i fan di Nikka Costa non vedono l’ora di ascoltare le nuove canzoni della cantante.

Nikka Costa: la vita privata

Manca poco all’uscita dell’ultimo album, dal titolo “Dirty Disco” della cantante statunitense Nikka Costa. Dopo diversi anni senza pubblicare alcun disco, eccola finalmente tornare, per la tanta gioia dei suoi fan. Per quanto riguarda la vita privata della cantante statunitense, Nikka è sposata dal 1992 con il produttore e compositore australiano Justin Stanley, da cui ha avuto due figli, ovvero Sugar McQueen, nata il 13 settembre del 2006 e Suede, nato il 10 maggio del 2013. Nikka ha rivelato a Vanity Fair di sperare di poter venire in Italia a cantare e di portare con sé anche i suoi figli. Intanto, se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 36,9 mila follower.