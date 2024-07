L’attore romano Nicolas Vaporidis presto convolerà a nozze con la fidanzata Ali Rinaldo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Nicolas Vaporidis: chi è la fidanzata

Nicolas Vaporidis tra due settimane si sposerà con la fidanzata Ali Rinaldi, con cui sta da qualche anno. Ali è metà italiana e metà inglese e l’attore ha parlato di lei per la prima volta nel 2022, quando era uno dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Ecco cosa aveva detto l’attore di “Notte prima degli esami“: “non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere.” Non abbiamo molte informazioni circa Ali Rinaldi, sappiamo solamente che è bionda. Il suo profilo di Instagram è infatti privato.

Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldi: sposi tra due settimane

Come abbiamo visto sappiamo davvero pochissimo della fidanzata di Nicolas Vaporidis, Ali Rinaldi, se non il fatto che è bionda e che i due si sono conosciuti a Londra, dove l’attore vive da qualche anno e dove ha aperto un ristorante, la Taverna Trastevere, che ha una sede anche a Milano. Nel corso di una intervista a La Repubblica, l’attore romano a rivelato che presto convolerà a nozze. Ecco cosa ha detto Vaporidis nell’intervista: “oggi vivo a Londra e tra pochi giorni mi sposo. Il matrimonio sarà tra due settimane. La mia futura moglie di chiama Ali. Stiamo insieme da un pò. Lei è meta italiana e metà inglese. Vorrei dei figli. Sono pronto. Il resto preferisco tenerlo privato.” Qualche anno fa Nicolas Vaporidis aveva parlato della fidanzata, dicendosi molto innamorato, affermando anche che Ali lo ha aiutato a diventare la versione più sincere di se stesso e che quando incontri una persona che ti permette di essere te stesso devi tenertela stretta, cosa che l’attore romano ha fatto, viste le imminenti nozze. Per Nicolas Vaporidis si tratta del secondo matrimonio, in quanto l’attore romano è stato sposato con Giorgia Surina, matrimonio durato un paio di anni. Tra le sue precedenti relazioni troviamo quella con Cristiana Capotondi e quella con Ilaria Spada. Dopo il film “Notte prima degli esami”, Nicolas Vaporidis ha ottenuto un grandissimo successo, cosa che lui stesso non si aspettava. L’attore poi però ha deciso di cambiare vita e di allontanarsi quindi dal mondo dello spettacolo. Il cambiamento è avvenuto durante il periodo della pandemia, quando ha lasciato l’Italia per trasferirsi a Londra e aprire un ristorante. La popolarità infatti per lui era un problema, anche perché molto timido. L’attore ha rivelato che oggi non ha più quasi nessun rapporto con i suoi ex colleghi, se non con Eros Galbiati, che è diventato uno dei suoi migliori amici. Non ci resta che fare gli auguri a Nicolas Vaporidis e Ali Rinaldi per il loro prossimo matrimonio!

