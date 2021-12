Grande paura per lo chef Natale Giunta, de La Prova del Cuoco. Il ristoratore ha avuto un brutto incidente in monopattino, documentato su Instagram.

Natale Giunta, paura per lo chef: incidente in monopattino

Natale Giunta, noto chef de La Prova del Cuoco, ha avuto un brutto incidente.

Il cuoco era a bordo del suo monopattino, quando è finito in una buca della strada, formatasi intorno ad un tombino a causa della mancanza di manutenzione. L’incidente è avvenuto in piazza Don Sturzo, a pochi passi dalla piazza Politeama, al centro di Palermo. Il cuoco ha voluto documentare quanto accaduto con un post su Instagram.

Natale Giunta, paura per lo chef: operato d’urgenza

Lo chef è caduto a terra, sbattendo violentemente la faccia.

Si è provocato diverse lezioni al naso e al corpo. Il cuoco è stato operato d’urgenza per ricomporre la frattura e sono stati necessari molti punti di sutura. Lo ha raccontato su Instagram. “Una città che invita i propri cittadini al green, una città che lancia i monopattini come un cambiamento educativo nella mobilità. Una città che rischi la vita con tutte le buche che ci sono in giro” ha scritto Natale Giunta.

Natale Giunta, paura per lo chef: i ringraziamenti

“Grazie per come gestite le strada, le buche. Un naso rotto, punti in testa e traumi ovunque. Grazie al Comune di Palermo. Ringrazio quelle persone che venerdì sera mi hanno soccorso a Piazza Sturzo, ricordo solo che avevano le loro mani piene di sangue senza conoscermi. Ringrazio Il pronto soccorso del Civico, Ringrazio Dario Palazzolo per avermi operato. Grazie Salvo Mularo per avermi sedato” ha scritto ancora Natale Giunta, che ora deve riprendersi fisicamente ed emotivamente dall’incidente.