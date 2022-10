Al via la nuova edizione degli Mtv Ema's 2022: a condurre la serata ci saranno Rita Ora e il marito Taika Waititi, insieme sul palco per la prima volta

Tutto è pronto per il grande show: gli MTV EMA’s 2022 stanno per andare in scena per la loro sesta volta a Düsseldorf, in Germania.

Domenica 13 novembre 2022 tra festa, musica e tantissima adrenalina, ci sarà anche l’attesissima cerimonia di premiazione: ma chi condurrà il grande show?

Chi sono i conduttori degli MTV EMA’s 2022?

La notizia ormai è ufficiale e ha già fatto il giro del mondo, oltre che del web. A condurre la nuova edizione degli MTV EMA’s 2022 ci saranno loro: Rita Ora e Taika Waititi. Lei, cantante dal successo mondiale con un’esperienza anche come attrice e come personaggio televisivo, lui, suo compagno nella e per la vita, è un noto regista e sceneggiatore, oltre che attore e comico di origini neozelandesi.

Rita Ora era già salita sul palco degli Ema regalando al grande pubblico una versione del suo brano R.I.P e con l’edizione di Düsseldorf arriverà a quota 3 partecipazioni all’evento più atteso dell’anno in campo musicale! Infatti, mentre per il marito Waititi è la prima volta sul palco degli MTV EMA’s, per Rita Ora non è esattamente così; la cantante li aveva infatti già presentati nel 2017 e si è mostrata molto emozionata dalla nuova opportunità, soprattutto perché la condividerà con l’uomo della sua vita: “Sono entusiasta di essere tornata a condurre e condividere il palco con Taika lo rende ancora più speciale“.

Entrambi, quindi, si sono dimostrati onorati e molto contenti della nuova occasione:

Siamo entusiasti di presentare gli MTV EMA di quest’anno e di celebrare i migliori musicisti e le migliori esibizioni di tutto il mondo […] Non vediamo l’ora di condividere la serata con tutti questi artisti di talento. Quest’anno succede proprio tutto agli EMA, sorprese divertenti, moda fantastica, commedia e soprattutto musica straordinaria! Non vediamo l’ora che il pubblico condivida questi momenti con noi.

A quanto pare si prospetta una serata ricca di colpi di scena, divertimento, tante emozioni e un’incredibile cascata di musica!

Quando e dove vedere la cerimonia di premiazione degli MTV EMA’s 2022

Il grande show musicale aprirà le porte domenica 13 novembre 2022 a Düsseldorf, in Germania. La serata è trasmessa in 170 Paesi del mondo: e l’Italia?

Per seguire la cerimonia dall’Italia e in diretta, vi basterà collegarvi a partire dalle ore 20:00 su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) con il commento in italiano e su MTV Music (canale Sky 132 e 704) in lingua originale. Se invece non avrete la possibilità di collegarvi in diretta, sappiate che lo speciale dell’evento sarà disponibile on demand da lunedì 14 novembre 2022 anche sul nuovo servizio streaming Paramount+.

Se ancora non lo avete fatto e avete voglia di partecipare alle votazioni dei vostri artisti preferiti (sono diversi gli artisti italiani in gara per il Best Italian Act 2022!) potrete ancora farlo collegandovi al sito ufficiale dello show. Le votazioni sono aperte fino alla mezzanotte del 9 novembre 2022, perciò affrettatevi, il tempo sta per scadere!