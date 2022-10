MTV Ema’s 2022: tutti i candidati ai premi

L'appuntamento con gli MTV Ema's 2022 è ormai alle porte. Ecco i candidati principali per la vittoria, tra cui i Maneskin.

Come di consueto ormai, gli MTV Europe Music Awards stanno tornando per celebrare la migliore musica dell’anno e premiare gli artisti più influenti del mondo al momento. L’appuntamento con gli MTV Ema’s 2022 è per il 13 novembre, quando l’evento si terrà a Düsseldorf.

MTV Ema’s 2022: i Maneskin tra i candidati alla vittoria

Sul sito dedicato all’evento sono già aperte le votazioni per sostenere tutti i candidati ai premi: i fan potranno votare fino alla mezzanotte del 9 novembre per incrementare le possibilità di vittoria dei loro beniamini. Ma veniamo al dunque e scopriamo chi concorre per i premi.

Una nomination che tutti si aspettavano era senza dubbio quella dei Maneskin che lo scorso anno hanno portato a casa il titolo di “Best rock”.

Si tratta della prima band italiana ad essere riuscita a conquistare tale titolo e il gruppo capitanato da Damiano cercherà di fare la doppietta agli MTV Ema’s di quest’anno. A concorrere nella categoria con loro ci saranno però artisti di un certo calibro: Foo Fighters, Liam Gallagher, Muse, Red Hot Chili Peppers e The Killers. Bisognerà vedere se il fandom dei Maneskin avrà la meglio!

Diversamente dallo scorso anno, i Maneskin sono rientrati anche nella categoria tutta nostrana dei “Best italian act”.

I candidati di questa sezione sono votati dal pubblico italiano sulla pagina di Instagram di Mtv tramite le stories. Sono stati così candidati Ariete, Blanco, Elodie e i Pinguini Tattici Nucleari. Chi avrà la meglio?

MTV Ema’s 2022: le nomination principali e gli artisti più quotati

Passando alle altre nomination, c’è un artista che ha ricevuto più candidature di tutti: parliamo di Harry Styles, che quest’anno arriva agli MTV Ema’s con ben sette nomination che includono “Best artist”, “Best video” e “Best song”. La si può già considerare una vittoria, specchiod dell’enorme influenza che Harry Styles ha sul pubblico a livello mondiale. Ma di certo l’artista la pensa diversamente e vorrà incassare qualche premio!

Lo seguono a ruota Taylor Swift con sei nomination (il che non stupisce, se si considera che ha una base di fan davvero fedeli e attivi) e Nicki Minaj e Rosalìa, rispettivamente con cinque nomination ciascuno. Rosalìa e Nicki Minaj concorrono anche al titolo di “best artist” assieme a Adele, Beyoncé, Harry Styles e Taylor Swift.

Venendo alle categorie principali, tra le “Best song” sono stati nominati:

Lizzo – About Damn Time

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Rolsalìa – Despechà

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

Harry Styles – As It Was

Jack Harlow – First Class

Nei “best video” troviamo:

Kendrick Lamar – The Heart Part 5

Nicki Minaj – Super Freaky Girl

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)

Blackpink – Pink Venom

Doja Cat – Woman

Harry Styles – As It Was

Come “Best collaboration” sono in lizza:

Bad Bunny, Chencho Corleone – Me Porto Bonito

David Guetta & Bebe Rexha – I’m Good (Blue)

Post Malone with Doja Cat – I Like You (A Happier Song)

Shakira, Rauw Alejandro – Te Felicito

Tiësto & Ava Max – The Motto

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – Staying Alive

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – Sweetest Pie

In una categoria molto seguita e amata, ovvero “Best pop” troviamo:

Billie Eilish

Doja Cat

Ed Sheeran

Harry Styles

Lizzo

Taylor Swift

E nel “best k-pop” che ormai impazza, invece:

BLACKPINK

BTS

ITZY

LISA

SEVENTEEN

TWICE

Non stupisce invece il fatto di trovare i Coldplay nella categoria di “Best live” accanto a Ed Sheeran, Harry Styles, Kendrick Lamar, Lady Gaga e The Weeknd.