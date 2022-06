Moschettieri del Re – La penultima missione in onda venerdì 17 giugno 2022 alle ore 21:20 su Italia 1.

Il film, del 2018, è diretto da Giovanni Veronesi e appartiene al genere della Commedia. Tra gli attori principali troviamo Pierfrancesco Favino, Rocco Papaleo, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Margherita Buy e Matilde Gioli.

La durata della pellicola è di 109 minuti ed è ricca di divertimento, per una serata da passare all’insegna delle risate, da soli o in compagnia!

La trama del film Moschettieri del Re – La penultima missione

Il film si ispira ai romanzi I tre moschettieri e Vent’anni dopo di Alexandre Dumas e racconta, in una chiave completamente ironica, la storia dei moschettieri di Luigi XIV che tutti conosciamo.

Siamo all’incirca (suppergiù) verso la metà del 1600 e dopo ben trent’anni di attività presso la corte del Re, i quattro moschettieri hanno deciso di abbandonare il ruolo e, nel frattempo, sono anche invecchiati.

D’Artagnan, Aramis, Athos e Porthos, quindi, si ritrovano a fare tutt’altro: il primo è un allevatore di bestiame abbastanza sgrammaticato, il secondo un frate pieno di debiti, il terzo un castellano lussurioso e l’ultimo, invece, un locandiere a cui piace bere.

Accade però che i quattro, oramai non più vicini ai combattimenti e all’ambiente reale, saranno richiamati all’ordine per impugnare nuovamente la spada in nome della patria.

Potranno quindi rifiutarsi a tale invito? La risposta, come possiamo immaginare, è negativa.

Pronti ad affrontare questa nuova avventura, i quattro protagonisti saranno chiamati a corte dalla regina Anna, con l’obiettivo principale di salvare la Francia dalle cattive intenzioni del noto cardinale Mazzarino, affiancato da Milady, la sua cospiratrice di fiducia per eccellenza.

I quattro moschettieri, durante lo scorrere delle vicissitudini e delle forti tensioni ironiche che caratterizzano la pellicola, saranno aiutati dal servo muto e da un’ancella alquanto creativa. Li vedremo combattere in sella ai loro meravigliosi cavalli per liberare gli Ugonotti perseguitati e per, sopra ogni cosa, la libertà di Re Luigi XIV.

Tutto si svolgerà tra azioni strettamente eroiche e altre ironiche, con momenti di totale comicità e assurdità, per certi versi, e arriveranno alla fine a Suppergiù, pronti per portare a casa un’altra grande missione: probabilmente, come dice il titolo, la penultima.

Moschettieri del Re – La penultima missione: il cast

I protagonisti del film, nei panni dei quattro moschettieri sono alcuni dei grandi nomi del cinema italiano: Pierfrancesco Favino (nei panni di D’Artagnan), Valerio Mastandrea nei panni di Porthos, Rocco Papaleo (Athos) e Sergio Rubini (Aramis).

Il cardinale Mazzarino è interpretato da Alessandro Haber, mentre Luigi XIV di Francia ha il volto di Marco Todisco.

La regina Anna è Margherita Buy, mentre Antonio è l’attore Federico Ielapi. L’estrosa ancella di nome Olimpia, invece, è interpretata da Matilde Gioli.

Tra gli altri personaggi, troveremo Valeria Solarino nei panni di Cicognac, Giulia Bevilacqua nei panni di Milady, Lele Vannoli nei panni del servo muto, Antonino Iuoro sarà l’oste, Eva Moore la cortigiana e Andrea Bonella sarà il servitore della regina Anna.

Il film, in onda venerdì 17 giugno alle 21:20 su Italia 1, conta anche un sequel: Tutti per 1 – 1 per tutti, andato in onda il 25 dicembre 2020 su sky cinema (è infatti il primo film Sky Original).

Preparatevi a godere di una curiosissima commedia in costume che racconterà in chiave ironica tutti gli ideali del tempo, attraverso divertenti peripezie.