Lutto nel cinema spagnolo: si è spenta ieri, 7 ottobre, a soli 28 anni l’attrice Beatriz Álvarez-Guerra, nota per i suoi ruoli in film come “10 pelis”, “El tiempo” e “Anclados”.



Stando alla ricostruzione delle autorità, l’auto dove viaggiava insieme al fidanzato ha perso il controllo ed è finita in un fiume a Pontevedra, nella regione delle Rías Baixa.

L’uomo, che viaggiava senza patente, è stato arrestato dalla Polizia Spagnola.

La dinamica dell’incidente

In base alle informazioni in nostro possesso fin’ora, l’incidente sarebbe avvenuto in un tratto di strada piuttosto stretto e pieno di curve. Non è chiaro come sia potuto succedere con precisione, ma l’auto dove viaggiava la coppia è finita in un fiume dopo essersi capovolta e aver fatto un volo di 10 metri nel vuoto.

L’uomo che viaggiava con la Álvarez-Guerra, rimasto praticamente illeso, è riuscito a fatica ad uscire dall’abitacolo e con l’aiuto di alcuni passanti ha tentato di portare fuori dall’auto il corpo dell’attrice. Purtroppo però qualunque tentativo è risultato vano: la Álvarez-Guerra era infatti già morta.

Le accuse

Le autorità, dicevamo, hanno deciso di fermare e arrestare l’uomo, la cui identità non è stata rivelate. Le accuse che pesano su di lui sono molto pesanti: il fidanzato della Álvarez-Guerra è infatti accusato di negligenza.

Interrogato dalla Polizia, si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è stato denunciato per omicidio colposo e violazioni del Codice della strada.

La carriera di Beatriz Álvarez-Guerra, astro nascente del cinema spagnolo

Dopo aver completato i suoi studi in recitazione, la Álvarez-Guerra aveva avuto la possibilità di lavorare a numerose produzioni televisive e cinematografiche in madrepatria. Tra i progetti audiovisivi di maggior successo a cui ha partecipato troviamo anche gli spettacoli teatrali Mi sombrero e La Noche Arabe, e i film Los Inocentes, Te fuiste antes que el tiempo e molti altri ancora.