Il fascino di Morpheus8

Morpheus8 è diventato il trattamento di bellezza più ricercato dalle celebrità, da Kim Kardashian a Lindsay Lohan. Questo dispositivo medico, che combina radiofrequenza e microneedling, promette di ringiovanire la pelle in modo non invasivo. Ma cosa rende Morpheus8 così speciale? La risposta risiede nella sua tecnologia avanzata, che stimola la produzione di collagene e migliora la consistenza della pelle, rendendola tonica e compatta.

Come funziona Morpheus8

Il trattamento utilizza un manipolo dotato di micro-aghi che rilasciano energia termica nei piani sottocutanei. La radiofrequenza frazionata agisce selettivamente, provocando micro-danni invisibili che attivano il metabolismo cellulare. Questo processo non solo stimola la produzione di nuovo collagene, ma induce anche la contrazione del tessuto connettivo, migliorando l’elasticità della pelle. Ogni seduta è personalizzata in base alle esigenze del paziente, con micro-aghi di diverse lunghezze e diametri a seconda della zona da trattare.

Preparazione e recupero

Prima di iniziare il trattamento, è fondamentale una valutazione approfondita della pelle. Viene applicata una crema anestetica per garantire un’esperienza indolore. Durante la seduta, il viso può apparire arrossato, ma i rossori tendono a scomparire nel giro di poche ore. È consigliabile evitare il trucco e l’esposizione al sole nei giorni successivi, utilizzando creme lenitive per favorire la guarigione. La pelle potrebbe apparire ruvida al tatto, ma questo è un segno che il processo di rigenerazione è in atto.

Risultati e considerazioni finali

Per ottenere risultati ottimali, sono consigliate almeno tre sedute, con un intervallo di 45-50 giorni tra una e l’altra. I risultati in termini di rassodamento e compattezza della pelle sono visibili già dopo la prima seduta, ma raggiungono il loro picco dopo un mese. È importante notare che Morpheus8 non è adatto a tutti; le controindicazioni includono gravidanza, allattamento e terapie oncologiche in corso. Prima di intraprendere questo trattamento, è essenziale scegliere un professionista qualificato e verificare le sue credenziali. Solo così si possono evitare inconvenienti e garantire risultati soddisfacenti.