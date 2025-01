Un brand con una storia ventennale

Montecore, un nome che si fa notare alla Milano Fashion Week, ha alle spalle un percorso di vent’anni nel mondo della moda. Nonostante il suo debutto ufficiale in questa prestigiosa manifestazione, il brand marchigiano ha saputo costruire una solida reputazione grazie alla sua visione innovativa e alla passione per i tessuti. Fabio Peroni, fondatore e anima del marchio, ha un obiettivo chiaro: ridefinire il concetto di eleganza contemporanea, unendo estetica e funzionalità in un perfetto equilibrio.

Il legame personale con il brand

Il nome Montecore non è solo un marchio, ma un tributo personale. “È il nome del mio primo cane, un bull terrier”, racconta Peroni, che ha portato con sé nel mondo della moda la stessa attenzione al dettaglio che ha caratterizzato la sua carriera nella produzione di scarpe. La transizione verso l’abbigliamento è stata naturale, permettendo a Peroni di esprimere la sua creatività attraverso capi di alta qualità.

Innovazione nei materiali e design

La nuova collezione FW25/26 si concentra principalmente sui capispalla, con un’attenzione particolare ai dettagli funzionali. Tra i pezzi di punta, spicca un peacoat dotato di tasche interne per iPad e portafoglio, pensato per un uomo moderno che non vuole rinunciare allo stile. Realizzato in tessuto aerotwill, questo capo è impermeabile e resistente alle pieghe, un perfetto esempio di come Montecore combini tradizione e innovazione. Il prezzo, che varia tra i 700 e gli 800 euro, riflette l’impegno del brand per mantenere un equilibrio tra qualità e accessibilità.

Colori e collaborazioni di prestigio

Il cashmere è un altro protagonista della collezione, con cappotti dai colori ispirati alla natura artica. Le tasche invisibili e i dettagli raffinati sono frutto di una collaborazione con Loro Piana, un marchio sinonimo di lusso e qualità. Questa sinergia celebra i vent’anni di Montecore, dimostrando come il brand sappia rimanere al passo con le tendenze senza compromettere la sua identità.

Un servizio clienti impeccabile

In un’epoca in cui il digitale domina, Montecore ha scelto di chiudere le vendite online per concentrarsi su un servizio clienti di alta qualità. “Abbiamo implementato uno stock service per riassortire rapidamente i pezzi più richiesti”, spiega Peroni. Questa strategia non solo migliora l’esperienza del cliente, ma dimostra anche come l’attenzione al servizio possa fare la differenza in un mercato competitivo.