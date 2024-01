Emma Marrone detta tendenza. Carismatica, spontanea e ineguagliabile: sul palco ama osare con look audaci ed accattivanti, mentre nella vita quotidiana predilige outfit casual e raffinati. Ne è la prova la sua camicia bianca sfoggiata qualche giorno fa sui social, già must have della moda Inverno 2024.

Moda Inverno 2024, la camicia bianca di Emma Marrone è timeless

La moda è un mondo in continuo movimento, in cui le tendenze spuntano e scompaiono velocemente, sempre pronte a cambiare. Tuttavia, c’è un capo che resta un evergreen senza tempo: la camicia bianca. Da decenni ci accompagna in ogni occasione, regalando un tocco di classe ed eleganza a qualsiasi look, dal più sofisticato al più informale. Recentemente, anche Emma Marrone ha optato per questo classico intramontabile. La cantante ha scelto di indossare una camicia bianca nel suo post di ringraziamento per festeggiare il disco d’oro del suo ultimo album. Il modello è caratterizzato da un colletto classico alla francese, maniche lunghe e chiusura frontale con bottoni. La celebre cantante ha deciso di lasciare la camicia aperta, abbinandola ad un semplice top nero.

Moda Inverno 2024: come indossare la camicia bianca di Emma Marrone

Come già anticipato, la camicia bianca è uno di quei capi immortali che possono essere reinventati in mille modi diversi. La sua semplicità e versatilità la rendono un must have nel guardaroba di ogni persona, offrendo innumerevoli possibilità di stile. Con un paio di jeans per un outfit casual chic o sotto un blazer per un tocco più formale e raffinato. Aperta con una t-shirt colorata o una maglia oversize per un look unico e originale. Se abbinata ad un maglioncino gilet, è un capo ideale per affrontare le giornate più fredde. Ma perché non farla diventare la protagonista assoluta del tuo outfit? Una camicia bianca ben strutturata, con dettagli come maniche a sbuffo, colletti particolari o tagli asimmetrici, può davvero fare la differenza. Inoltre, la scelta del tessuto è fondamentale: il cotone dona un tocco casual, mentre la seta è perfetta per un look più elegante. Infine, ricordati di non sottovalutare il potere degli accessori. Sneakers, gioielli, occhiali da sole, sciarpe e cappelli possono trasformare completamente il tuo look.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Saldi invernali 2024, cosa comprare? 10 prodotti must have | DonneMagazine.it

Inverno 2024, il piumino a vestaglia fa tendenza | DonneMagazine.it