Un nuovo inizio per la moda italiana

Il 2025 si apre con una ventata di novità nel panorama della moda italiana, grazie a eventi di grande rilevanza come Pitti Uomo e Milano Moda Uomo. Questi eventi non solo celebrano la creatività e l’innovazione, ma rappresentano anche un’importante piattaforma per il lancio di nuove tendenze e per la presentazione di progetti ambiziosi. La rivista Fashion, in particolare, ha deciso di rinnovare il proprio layout, rendendolo più accattivante e funzionale per i lettori, con l’obiettivo di mettere in risalto i temi più attuali e rilevanti del settore.

Focus sulla moda infantile e le nuove collezioni

Un aspetto interessante di questo nuovo anno è il ritorno della moda infantile, con un numero speciale dedicato a questo segmento in uscita durante Pitti Bimbo. Questo segnale di rinnovata attenzione verso il mercato dei più piccoli è un chiaro indicativo delle tendenze emergenti, che vedono la moda come un elemento fondamentale anche per le nuove generazioni. La cover story di questo numero è dedicata al gruppo BasicNet, che ha recentemente annunciato la vendita di una quota di minoranza a Permira, aprendo la strada a nuove strategie di business per marchi iconici come Kappa e Superga.

Le sfide del mercato e le nuove strategie

In un contesto di mercato in continua evoluzione, i prezzi rappresentano un tema caldo. Imprenditori e retailer sono stati intervistati per raccogliere le loro opinioni e previsioni, creando un mosaico di testimonianze che riflettono le sfide attuali. Sweta Ramachandran, fund manager di Artemis, ha condiviso la sua visione, sottolineando l’importanza della percezione del valore da parte del consumatore. Inoltre, un focus sulle tendenze della FW25/26 offre spunti interessanti sulle strategie da adottare per affrontare un mercato ricco di incognite.

Innovazione digitale e nuove modalità di acquisto

La digitalizzazione continua a trasformare il settore della moda. L’introduzione del Digital product passport e l’emergere di piattaforme come Bestsecret, guidata da Moritz Hahn, evidenziano come i brand debbano adattarsi a nuove modalità di acquisto. La sperimentazione del virtual try-on, avviata durante la pandemia, sta tornando in auge, offrendo ai consumatori un’esperienza di acquisto più interattiva e coinvolgente. Questo cambiamento nelle abitudini di acquisto richiede una riflessione profonda da parte dei marchi, che devono essere pronti a rispondere alle nuove esigenze del mercato.