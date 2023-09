Scopriamo qualche dettaglio sulla moda bimbi autunno-inverno 2023, per acquistare tutti i vestiti più alla moda anche per i più piccoli. Tutto quello che c’è da sapere sulla moda dedicata ai bambini.

Moda bimbi Autunno-Inverno 2023: i vestiti più fashion da acquistare ora

Con l’arrivo della nuova stagione anche i più piccoli hanno voglia di sfoggiare outfit alla moda. Per l’autunno-inverno 2023/24 ci sono diverse tendenze tutte da non perdere, che riguardano la moda dei bambini. La parola d’ordine è sicuramente la comodità, soprattutto con il rientro a scuola, ma senza perdere di vista quelle che sono le tendenze di questa stagione. Dsquared2, come svelato da IoDonna, ha creato una collezione speciale dedicata ai paesaggi selvatici, con parka con cappuccio foderato, gilet in pelliccia e piumini in nylon. Non mancano la camicia pesante a quadretti e le felpe per i maschietti e abiti folk e bluse ricamate per le femmine. Una collezione piena di colori, tocchi streetwear e soprattutto gli iconici jeans, per un autunno davvero alla moda, perfetto in ogni situazione, tra rientri a scuola e giochi. Sono proprio i colori al centro di questo autunno-inverno per i bambini, con tante fantasie da scegliere e diversi brand che hanno puntato tutto sulle tinte vitaminiche e particolarmente accesi, ma non manca l’ispirazione dal mondo della natura. Che siano animali, frutta, fiori, alberi o piante, i bambini indosseranno molti capi ispirati alla natura, per sentirsi ancora più selvaggi e liberi. La collezione di Stella McCartney, per esempio, è un vero e proprio omaggio alla natura, in grado di stimolare l’immaginazione, seguendo come base il rispetto per l’ambiente.

Moda bimbi Autunno-Inverno 2023: outfit fashion e sportivi

Non possono mancare le sneakers, un accessorio fondamentale per i bambini, che mette insieme comodità e moda. Le marche più gettonate sono davvero tantissime, tra cui Geox, Nike, Puma e molte altre, ma a seconda dei gusti dei bambini è possibile trovare qualsiasi modello e qualsiasi colore. Sono sempre più alla moda le sneakers ispirate ai modelli da basket, con il collarino alla caviglia, in tante varianti di colore. Comodità e moda anche per le femmine, tra sneakers, leggins, tute e tanti altri capi degni delle migliori fashioniste. Ci sono tanti vestiti da sfoggiare durante l’autunno, ma sono bene accetti anche i maglioni e le felpe, in versione più femminile. Non possono mancare i piumini colorati, i parka e anche le pellicce sintetiche. I brand hanno deciso di dare la priorità ai look sportivi, ma senza perdere di vista quelle che sono le tendenze della nuova stagione autunno-inverno 2023/24, in molti casi simili a quelle degli adulti. Il denim sarà sicuramente uno dei grandi protagonisti anche per quanto riguarda i più piccoli, con jeans di tutti i tipi, camicie di jeans e giacche di jeans. I bambini avranno modo di sfoggiare nelle giornate scolastiche degli outfit davvero speciali, pieni di colori e di dettagli fashion, che li renderanno particolarmente orgogliosi del loro stile.