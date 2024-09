La cantante italiana Mina ha collaborato con la nota Maison spagnola Balenciaga. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Mina e Balenciaga: la collaborazione che unisce moda e musica

Collaborazione a sorpresa quella tra la Tigre di Cremona, Mina, e la Maison spagnola Balenciaga. La cantante italiana presenterà infatti il suo nuovo singolo, dal titolo “L’amore vero“, tramite un capo e un accessorio disegnato da Demna, per una collaborazione speciale che unisce la musica e la moda. Mina sta quindi per tornare con un nuovo album e, per l’occasione, ha stretto un accordo commerciale con Balenciaga. La data da segnarsi è il 19 settembre, giorno in cui la piattaforma Balenciaga Music lancerà una playlist originale di 50 canzoni scelte con Mina, per un totale di tre ore di ascolto. Lo stesso giorno sarà anche rilasciato, in versione limitata, il nuovo singolo di Mina, “L’amore Vero”, che anticipa il nuovo album della Tigre di Cremona.

Mina e Balenciaga: la collaborazione dell’anno

Quella del 19 settembre 2024 si appresta a diventare una data storica, è infatti la prima volta che Mina collabora ufficialmente con un marchio di moda e anche la prima volte che la Tigre di Cremona ha offerto il merchandising ufficiale. Nel corso di una intervista a Vogue, il direttore artistico di Balenciaga, Demne, ha detto le seguenti parole su questo progetto così importante: “abbiamo iniziato a lavorare a distanza, come è sempre più comune fare oggi. Ho buttato giù delle idee, Mina ne ha proposte altre, ci siamo poi scambiati del materiale per posta e non ti dico l’emozione quando, scartando il suo pacco, ho intravisto la sua firma scritta a mano di questa diva così esclusiva”. Demne ha poi detto che hanno così pensato di realizzare una t-shirt speciale in edizione limitata con il volto della Tigre di Cremona davanti, e dietro la lista dei suoi album. Inoltre, l’etichetta dietro al maglietta, contiene un codice NFC che permette di ascoltare “L’amore vero”.

Mina e Balenciaga: la capsule collection

Il 19 settembre, come abbiamo appena visto, è il giorno dell’uscita della capsule collection nata dalla collaborazione tra la cantante italiana Mina e la Maison spagnola Balenciaga. Ma, cosa conterrà questa capsule collection? Si tratta di una capsule omaggio alla Tigre di Cremona contenente 50 brani scelti dalla stessa Mina per un totale di tre ore di ascolto. La vera chicca è però rappresentata dalla t-shirt col volto di Mina sul davanti e l’elenco degli album sul retro e, con lo speciale codice NFC sull’etichetta che come per magia permetterà di ascoltare in anteprima il nuovo singolo della cantante dal titolo “L’amore vero”. Ma, non è finita qui. Nella capsule collection ci saranno anche un paio di occhiali da sole la cui forma ricorda l’iconico trucco della cantante. Inoltre, all’interno è incisa a laser la firma della Tigre di Cremona, assiema a un esclusivo codice QR che rimanderà sempre al nuovo singolo. Perfetto quindi per chi non ha un dispositivo che supporta il lettore NFC. Quindi, appuntamento al 19 settembre 2024!