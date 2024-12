Un’edizione da record

Ballando con le Stelle ha sempre rappresentato un appuntamento imperdibile per gli appassionati di danza e spettacolo. Quest’anno, però, la conduttrice Milly Carlucci ha vissuto momenti di grande intensità e sfide inaspettate. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, ha condiviso le sue emozioni e le difficoltà affrontate durante questa edizione, che si è rivelata particolarmente ricca di colpi di scena.

Il momento difficile con Mariotto

Uno dei momenti più critici per Milly è stato quando il giudice Giuliano Mariotto ha abbandonato lo studio in modo improvviso. La conduttrice ha dichiarato: “È stato un momento di grande difficoltà per me. Non solo non sapevo cosa fosse successo, ma mi preoccupavo per lui, perché non è una persona che si comporta in quel modo”. Questo episodio ha messo in luce la vulnerabilità della conduttrice, che ha dovuto affrontare la situazione senza avere tutte le risposte.

Le differenze tra Mariotto e Madonia

Nel corso dell’intervista, Milly ha anche chiarito le differenze tra le situazioni di Mariotto e del ballerino Angelo Madonia. Ha spiegato che la questione di Madonia era legata a un problema interno, che ha messo in discussione il suo ruolo di maestro. “Il maestro di Ballando non è un computer, ma un coach che deve supportare il suo allievo in ogni momento”. Questa affermazione sottolinea l’importanza del legame tra insegnante e allievo, fondamentale per il successo del programma.

Un legame speciale con Guillermo

Infine, Milly ha parlato del ballerino Guillermo, sottolineando come la situazione con lui sia completamente diversa. “Guillermo sta attraversando un brutto momento e, in questi casi, è fondamentale tendere la mano a chi ha bisogno”. Questo dimostra la sensibilità della conduttrice e il suo approccio umano nei confronti dei concorrenti, evidenziando l’importanza dell’amicizia e del supporto reciproco in un ambiente competitivo come quello di Ballando con le Stelle.