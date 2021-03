Si sa, lo shampoo, come del resto i prodotti make up, va scelto con cura, pensando al tipo di capelli che si ha e alle specifiche esigenze. Inoltre, bisogna considerare se e quali sono i siliconi presenti e se possono causare effetti collaterali.

Ma come scegliere? Niente paura: ecco qui di seguito la lista completa dei migliori shampoo per capelli in circolazione.

Migliori shampoo per capelli

Scegliere lo shampoo perfetto non è così semplice ma neppure così difficile. Se ne possono provare tanti prima di incontrare quello giusto, anche perché esistono prodotti specifici per ogni tipo di capello. Infatti quelli grassi non sono indicati per quelli crespi e viceversa. Ma attenzione a non stressare troppo i capelli.

Nella scelta, si possono anche seguire diversi consigli, ascoltando gli esperti oppure leggendo recensioni sui prodotti. Una cosa è certa, quando si incontra quello giusto, non si mollerà facilmente! A tal proposito, possiamo aiutarvi a scegliere con la nostra lista dei migliori sul mercato, specificandovi per che tipo di capello e per che tipo di esigenze è indicato.

Olaplex

Il marchio Olaplex ci propone il n°4 Bond Maintenance, l’ideale per chi soffre di capelli secchi.

Questo infatti combatte l’eccessiva secchezza della cute, nutrendo, rigenerando e idratando il capello in profondità. Anche se è indicato soprattutto per i capelli secchi, va bene per tutti i tipi.

Tigi

Il Tigi Bed Head Color Goddess è invece lo shampoo pensato per chi tinge molto spesso i capelli. Questi, infatti, venendo sottoposti a tinte, colorazioni e decolorazioni, perdono di vitalità e tendono a spezzarsi. Questo shampoo, con vitamina E e semi di lino, li va a nutrire e riparare in profondità, ma grazie all’olio di cocco, dona morbidezza e lucentezza. Nella confezione sono compresi sia shampoo che balsamo.

RestivOil

Lo shampoo RestivOil Complex è tra i migliori prodotti sul mercato per il problema della forfora. Si tratta infatti di un olio specifico con azione antiseborroica e antiprurito, realizzato con ingredienti naturali e adatto per tutti i tipi di capelli. Se ne consiglia l’uso solo alla reale occorrenza.

Kerastase

Il marchio Kerastase ci propone la linea Resistance Bain Force Architecte, pensata per tutti i tipi di capelli, ma che magari sono indeboliti a causa dello smog, del calore e delle tinte. La cosa interessante di questo prodotto è il rapporto qualità/prezzo, molto vantaggioso rispetto ad altri in commercio.

La Roche Posay

Lo shampoo Kerium dolcezza estrema by La Roche Posay è invece il prodotto ideale per chi soffre di cute sensibile e delicata. Questo infatti, grazie alla sua formula delicata e naturale, pensata anche per i bambini, va a lenire i pruriti donando pulizia e freschezza al capello.

Sunsilk

Un altro marchio super consigliato è Sunsilk che con la sua linea per capelli lisci ha regalato gioie a tante donne. Realizzato con tecnologia straight lock, lo shampoo, come gli altri prodotti della gamma, dona capelli lisci, morbidi e setosi, proteggendo dal calore del phon o della piastra.

L’Oréal Professionnel Paris

Anche L’Oréal ha pensato a tutti i tipi di capelli, persino ai ricci capricci. Con la sua linea dedicata, garantisce ai ricci una forma ben definita e contrasta l’effetto crespo.