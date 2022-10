Migliori creme mani per affrontare il freddo

Il freddo sta ufficialmente arrivando ed è importante prendersi cura delle proprie mani, che sono molto esposte. Esistono diverse creme che potrebbero essere utili per coccolare le nostre mani ed impedire che possano soffrire per le conseguenze del freddo.

Prendersi cura delle mani nel periodo freddo dell’anno

L’inverno è una stagione bellissima, ma che può mettere a dura prova la nostra pelle. A risentirne in modo particolare l’aspetto delle nostre mani, tra le aree del corpo più esposte. Molte persone dimenticano spesso di indossare i guanti e le mani accusano particolarmente il freddo, soprattutto se si utilizzano biciclette, monopattini e scooter. È davvero molto importante prendersi cura delle proprie mani, soprattutto durante la stagione fredda. Il freddo potrebbe portare delle conseguenze visibili e fastidiose alle mani, per questo bisogna iniziare già durante l’autunno a coccolarle, usando delle creme nutrienti ed idratanti, che potrebbero essere di grande aiuto.

Scopriamo insieme qualche consiglio per scegliere le migliori creme per le nostre mani, per garantire una pelle sana e protetta durante l’intera stagione fredda.

Creme mani idratanti da usare nel periodo freddo

Come ricordato dal dottor Angelo Emanuele Leone, medico estetico e direttore sanitario di Studio Medico Adigrat a Milano, e riportato da Elle, “una buona crema idratante mani deve agire sulla superficie della pelle localizzandosi nei depositi cellulari acquosi, incrementandone la quantità e agendo come fattore di supporto contro la disidratazione”.

L’esperto ha spiegato che per questa ragione le creme idratanti per le mani, ma anche per il viso e per il corpo, devono avere alcune caratteristiche fondamentali per risultare efficaci. Quando si sceglie una crema nell’etichetta bisogna cercare alcune sostanze idratanti naturalmente presenti nella pelle, come acido ialuronico, glicerolo, urea e sodium PCA, che sono in grado di legare e trattenere l’acqua nell’epidermide e persino l’umidità ambientale. Se il freddo rende la superficie cutanea delle mani secca è importante usare creme mani che contengono ingredienti in grado di riequilibrare e nutrire in profondità, come glicerina, burro di karatè e oli naturali di oliva, jojoba, avocado e macadamia. L’esperto, inoltre, ha sottolineato che se le mani iniziano anche a mostrare qualche segno del tempo che passa, con pelle più sottile, piccole macchie e rughe sparse, è il caso di investire in una crema slow are formulata con coenzima Q10, potente antiossidante che lavora perfettamente insieme all’acido ialuronico. È importante massaggiare il prodotto idratante scelto sulle mani, che devono essere ben deterse, almeno una volta al giorno. Se la pelle risulta particolarmente secca e arrossata, è il caso di applicare uno strato spesso di crema e possibilmente lasciarla assorbire, facendo degli impacchi.

Le migliori creme mani per il freddo

Esistono moltissime creme per le mani da utilizzare quando fa freddo, in modo da preservare la propria pelle. Tra quelle consigliate da Elle troviamo: