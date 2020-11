Dal facile utilizzo, dalle mille sfumature e usi: ecco i migliori blush in crema.

Migliori blush in crema

Il blush è uno dei prodotti make-up tanto essenziali quanto sottovalutati. Applicato sopra il fondotinta dà al viso un aspetto sano e completa qualsiasi tipo di trucco.

Il blush in formato crema è uno di quei prodotti che farà innamorare tutti al primo utilizzo. Ha una texture morbidissima, è facile da applicare e hanno più di un utilizzo, tanto che si può mettere anche sulle labbra e sulle palpebre. L’unica pecca è che segna le imperfezioni e la pelle secca, assicurarsi quindi prima di aver deterso e idratato correttamente il viso.

Generalmente i blush in crema sono venduti all’interno di pottini, in cui il prodotto è da prelevare con le dita o con un pennello e successivamente va sfumato sul viso.

Advertisements

Fortunatamente, per chi ama la comodità esistono dei prodotti anche in formato stick, ancora più semplici da utilizzare e che si possono sfumare con le dita.

Per realizzare una base perfetta serve scegliere la sfumatura giusta di blush e per farlo occorre saper riconoscere se il proprio incarnato è caldo o freddo. I toni aranciati e dorati sono adatti a pelli calde, mentre le sfumature tendenti al viola e al fucsia sono l’ideale per la pelle fredda.

Mac

Il Cremeblend di Mac è uno dei migliori blush in crema in commercio. Cinque diverse sfumature di colore, il prodotto ha una coprenza media, è facilmente modulabile e dona una finitura vellutata, fresca ed è a lunga durata. Si può applicare sulle gote sia con il pennello che semplicemente con le dita.

Bobbi Brown

Il Pot rouge for lips and cheeks è un prodotto in crema multiuso di altissima qualità e resa. In tre colorazioni, rosa chiaro, rosa pescato e rosa pastello, si può applicare sia sulle guance che sulle labbra. Sulle gote basta picchiettarlo con le dita verso l’attaccatura dei capelli per un effetto di viso sano. Sulle labbra regala una naturale sfumatura colorate con un finish morbido.

Ilia

Il Multi stick è il blush in crema proposto da Ilia. Super innovativo in quanto si presenta in formato stick, grazie alla sua forma è quindi semplicissimo da utilizzare, soprattutto per chi non può dedicare molto tempo al make-up. Con una sola mossa si avrà immediatamente un incarnato più vivo e dall’aspetto sano. Si stende semplicemente con le dita o si può utilizzare un pennello.

Fenty Beauty

Cheeks Out Freestyle Cream Blush è il blush in crema proposto dal brand di Rihanna, Fenty Beauty. Uno dei punti di forza di questo prodotto è quello di avere moltissime sfumature di colore, adatte a più incarnati. Facile da usare, colora naturalmente, leviga la pelle senza appiccicare o ungere e in più è resistente all’acqua. È venduto in comodissimi e piccoli pottini dotati anche di un pratico specchio, da portare con sé in borsa.