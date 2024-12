Il segreto della giovinezza biologica

Michelle Hunziker ha recentemente rivelato di avere una età biologica di venticinque anni, un’affermazione che ha suscitato grande interesse e curiosità. In un’intervista a Il Corriere della Sera, la conduttrice ha spiegato che il suo aspetto giovanile non è solo frutto di una buona genetica, ma anche di scelte consapevoli riguardo alla sua alimentazione e al suo stile di vita. “Il kloto non mente”, ha affermato, riferendosi a un gene associato alla longevità.

Alimentazione sana e consapevole

La Hunziker ha sottolineato l’importanza di una dieta equilibrata e sana. “Mangio consapevole sempre, colazione, pranzo e cena, sano e pulito”, ha dichiarato. La sua alimentazione è ricca di fibre, verdure e carboidrati integrali, come pasta e riso. Michelle ha anche rivelato di evitare gli zuccheri raffinati, considerandoli “veleno” per il corpo. “Ho studiato parecchio e sono durissima su questo”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di informarsi sulle scelte alimentari.

Il benessere psicofisico e l’autoerotismo

Oltre alla dieta, Michelle ha parlato dell’importanza del benessere psicofisico. Attualmente single, ha affermato che è fondamentale sapersi gratificare anche senza un partner. “Se non si ha un partner dobbiamo saper gratificarci lo stesso”, ha detto, affrontando il tema dell’autoerotismo. “È un grande tabù, nessuno ne parla, specie legato a noi donne”, ha continuato, sottolineando come questa pratica possa contribuire al benessere ormonale e psicologico.

Un messaggio di self-love

Michelle Hunziker ha concluso il suo intervento parlando dell’importanza dell’amore per se stesse. “Amarsi, volersi bene passa anche attraverso questo”, ha affermato, incoraggiando le donne a non sentirsi in imbarazzo nel parlare di sessualità e benessere. Con il suo progetto Goovi, si propone di diffondere un messaggio di self-love, simile a quello portato avanti da celebrità come Gwyneth Paltrow negli Stati Uniti. “Non è una cosa sconcia, è self love e fa bene come un bagno caldo o una serata con le amiche”, ha concluso.