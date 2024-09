Avete superato i 40 anni e volete avere ancora i capelli forti e sani? Ecco che il metodo ACA può essere la risposta ai vostri desideri! Che cos’è? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Metodo ACA: capelli sani e forti per donne over 40

Anche i capelli invecchiano e non solo per la comparsa dei tanti odiati bianchi. Col passare del tempo tendono comunque a sfibrarsi, a perdere lucentezza e a essere meno forti. Se avete superato i 40 e volete mantenere i capelli sani, forti e lunghi, dalla Spagna è arrivata una nuova tecnica casalinga che può fare al caso vostro: il metodo ACA. Ma, di che cosa si tratta esattamente? Scopriamolo adesso insieme. Il metodo ACA è una tecnica casalinga che mira a mantenere i capelli sani nonostante il trascorrere del tempo ed è quindi maggiormente indicata per le donne over 40. ACA è l’acronimo di acondicionator – champù – acondicionador, ovvero balsamo – shampoo – balsamo. Andiamo a vedere adesso come funziona il metodo ACA.

Metodo ACA: come funziona?

Come abbiamo appena visto, il metodo ACA è un metodo casalingo che arriva direttamente dalla Spagna per le donne over 40 che vogliono mantenere i capelli forti e sani nonostante il passare del tempo. Come dice il termine stesso, questa tecnica prevede l’utilizzo del balsamo non solo dopo lo shampoo ma anche prima. Quindi, invece di bagnare i capelli e poi lavarli subito con lo shampoo, tutto quello che dovete fare è prima applicare il balsamo. Lo scopo? Il balsamo riempirà le crepe nella fibra capillare e, in questo modo, l’acqua non potrà penetrare in quelle crepe evitando così di rovinare i capelli. Ma vediamo nel dettaglio cosa fare:

Bagnate i capelli come siete solite fare.

Applicate il balsamo sulle lunghezze e lasciatelo agire per una ventina di minuti.

Risciacquate bene.

Ora potete applicare lo shampoo e lavare i capelli come sempre.

Dopo l’ultimo risciacqua applicate nuovamente il balsamo ma, questa volta, lasciatelo agire per pochi minuti, in pratica come si fa normalmente dopo lo shampoo.

Molto importante, non è consigliabile fare il metodo ACA tutte le volte che lavate i capelli ma, a seconda della fragilità, va bene una volta a settimana o una volta ogni due settimane.

Metodo ACA: funziona davvero?

Come tutte le cose, c’è a chi funziona e a chi no, ma questa tecnica pare essere davvero molto valida e, soprattutto, se fatta con moderazione, non ha conseguenze, perciò tentare non nuoce. Come detto prima i capelli, come il resto del nostro corpo, invecchiano ed è normale soprattutto dopo i 40 vederli più spenti e sfibrati. Il metodo ACA è davvero semplicissimo e può davvero rendere i nostri capelli più sani e più forti. Al fine però di non arrivare già a 40 anni con i capelli secchi e sfibrati, ci sono alcune cose da tenere in considerazione prima, come l‘evitare di usare troppo phon e piastra, come l’usare shampoo e balsamo non aggressivi e come il fare almeno una volta a settimana una maschera.