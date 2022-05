Così non l’avevamo mai vista. La cantante argentina Oriana Sabatini che in Italia conosciamo soprattutto per essere “Lady Dybala”, si è mostrata sui social in uno scatto “sexy” dove non viene lasciato spazio all’immaginazione. La giovane classe 1996, è apparsa completamente in “déshabillé”.

Inutile dire che le reazioni non si sono fatte attendere, tanto che la foto nel giro di poco tempo è diventata virale.

Oriana Sabatini si mostra senza veli sui social: il motivo dietro a questo scatto

C’è un preciso motivo dietro a questo scatto: la cantante sta promuovendo il nuovo singolo dal titolo “325” che è uscito lo scorso 28 aprile. La giovane è un’artista sempre più in ascesa: recentemente ha annunciato il suo approdo alla prestigiosa casa discografica Universal Music Latino, un traguardo importante che la proietta sempre più nel mondo della musica che conta.

“Mio padre lo vuole al River Plate”

Nel frattempo in una recente intervista radiofonica rilasciata a “Perros de la Calle” sull’emittente “Urbana Play” ha detto del fidanzato: “Ho letto la cosa dai giornali come tutti, ma non ne so niente. Il rientro dei giocatori in Argentina dipende sempre dalla voglia di ognuno. Il club non può fare molto e la differenza del cambio genera incertezza in molti calciatori. Gente come Enzo Perez o Quintero hanno fatto grandi sforzi pur di tornare”.