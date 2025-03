Una vacanza in famiglia tra sci e momenti di complicità nella splendida Engadina.

Una fuga romantica in Engadina

Melissa Satta e Carlo Beretta hanno scelto la splendida Engadina per trascorrere alcuni giorni di relax e divertimento in famiglia. La coppia, paparazzata dal settimanale, ha dimostrato che l’amore tra di loro è più forte che mai, nonostante le voci di una presunta crisi. I tre, insieme al piccolo Maddox, hanno approfittato della neve per dedicarsi a momenti di svago e sport, creando ricordi indimenticabili.

Momenti di complicità e avventure sulla neve

Durante la loro vacanza, Melissa e Carlo hanno accompagnato Maddox a lezione di sci, un’attività che il bambino sembra adorare. Le immagini li ritraggono felici, mentre osservano il piccolo da bordo pista, impegnato a migliorare il suo stile sotto la guida del maestro. Questo momento di condivisione non solo rafforza il legame tra genitori e figlio, ma dimostra anche quanto sia importante per la coppia trascorrere del tempo di qualità insieme.

Un amore che cresce

Il rapporto tra Melissa e Carlo appare sempre più solido. L’imprenditore, che gestisce il segmento lusso della famosa fabbrica d’armi Pietro Beretta, ha instaurato un ottimo legame con Maddox, il figlio che l’ex velina ha avuto da Kevin-Prince Boateng. Le foto scattate durante la loro vacanza testimoniano la loro unità e la gioia di essere una famiglia. Con la primavera alle porte, questa potrebbe essere l’ultima avventura sulla neve, ma sicuramente non sarà l’ultima vacanza insieme, con il mare che potrebbe essere la prossima meta.