Melinda Gates ha fondato una casa editrice in partnership con Flatiron Books e che prende il nome dall’incipit del titolo del suo libro, ovvero “Moment of Lift Books”. L’annuncio è stato dato dalla stessa Melinda Gates attraverso il proprio profilo di Instagram ed è arrivato con l’anticipazione del primo libro dell’imprenditrice, la cui uscita è prevista nel 2023.

Cosa avrebbe di particolare questa casa editrice è presto detto. Prima di tutto si pone il nobile obiettivo di parlare di donne e ovviamente anche di tutti quei temi legati all’universo femminile, tra cui la parità dei sessi. In secondo luogo, se solo il nome non vi ha ancora detto nulla, a fondarla è stata appunto Melinda Gates, ex moglie dell’imprenditore e filantropo Bill Gates, famoso in tutto il mondo.

Melinda Gates fonda una sua casa editrice

Raggiunta ed intervistata dal magazine “Elle” US, Melinda Gates ha sottolineato che, per quanto siano stati fatti dei progressi verso l’uguaglianza di genere, anche durante la pandemia da Covid-19 sono state riscontrate delle disuguaglianze che sono andate a penalizzare inevitabilmente la vita delle donne.

Ed è proprio qui, che sempre stando alle parole di Melinda Gates, interverrà Moment of Lift Books pubblicando tutti quegli esperti e visionari che si stanno prodigando per dare voce al punto di vista delle donne, importante tanto quanto quello degli uomini.

Quello che si augura l’imprenditrice infatti è che tutte queste storie ispirino i lettori a unirsi alla lotta per l’uguaglianza.

I temi trattati dalla sua casa editrice

Quello della parità è un tema molto caro a Melinda Gates, che si considera una femminista convinta. Nel 2019 infatti aveva pubblicato un libro proprio con Flatiron Books, intitolato “The Moment of Lift: How Empowering Women Changes the World” e già allora si era soffermata proprio sul tema della parità, secondo lei l’unica chiave per risolvere i problemi del mondo. La scelta di dare spazio a voci competenti è stata quindi un processo quasi fisiologico.

Sono tre i libri già confermati dalla casa editrice “Moment of Lift Books” per il 2023 e tutti spazieranno dalla condizione delle donne rifugiate ad argomenti come la gravidanza, l’istruzione nei paesi più poveri e anche le condizioni in cui vivono le bambine appartenenti alle minoranze americane.

Il suo matrimonio finito con Bill Gates

Come abbiamo già detto, Melinda Gates è un’imprenditrice conosciuta al mondo per essere stata la moglie del fondatore di Microsoft Bill Gates. I due si sono sposati nel 1994 e dal loro matrimonio, durato ben 27 anni, sono nati tre figli. I due filantropi hanno poi posto fine alla loro unione, pur sottolineando il rispetto che nutrivano l’uno nei confronti dell’altra.

Negli anni comunque, la coppia si è fatta conoscere per la sua filantropia in diversi campi umanitari e nel 2000 hanno anche fondato la Bill&Melinda Gates Foundation, che ha affrontato molte delle tematiche portate avanti poi dalla stessa Melinda.