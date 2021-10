Jennifer Katharine Gates è la primogenita di Bill Gates e Melinda Gates. Jennifer fin da bambina si appassiona al mondo dell’equitazione, tanto che arriverà a vincere diversi premi in competizioni internazionali.

Chi è Jennifer Gates

Jennifer Katharine Gates è nata il 26 aprile 1996 a Bellevue, Washington, Stati Uniti.

Figlia di Bill Gates, co-fondatore miliardario di Microsoft Corporation, e Melinda French Gates. Ha frequentato la Lakeside School di Seattle, stessa scuola che frequentò il padre. Dopo il diploma si è laureata in biologia umana alla Stanford University, California, dove ha conosciuto quello che è poi diventato suo marito, Nayel Nassar.

Carriera

Il sogno di Jennifer è quello di diventare un medico; dopo una pausa, nell’agosto del 2019, Jennifer ha ripreso gli studi in campo medico all’Icahn University of Medicine Mount Sinai di New York City, dove spera di specializzarsi in pediatria.

Jennifer sin da bambina ha sviluppato una forte passione per i cavalli ed il mondo dell’equitazione. Tanto che, nel corso degli anni, ha partecipato a diverse competizioni internazionali arrivando a conquistare più volte una posizione nella top 10 in alcune delle competizioni equestri più rinomate al mondo. Nel 2017 ha vinto l’U.S. Open Hollow Creek Farm Grand Prix per gli under 25 a New York e due mesi più tardi ha vinto il campionato nazionale Usef U25 a Lexington.

La giovane cavallerizza condivide questa sua passione con il marito Nayel Nassar.

Vita privata

Nayel Nassar, marito di Jennifer, è nato a Chicago, Illinois e cresciuto in Kuwait, dove i genitori Fouad Nassar e Iman Harby, possiedono la Diwan Interiors International, che si occupa degli arredi per diversi colossi mondiali.

Nayel si è laureato in economia alla Standford University nel 2013. Nell’ottobre del 2019 ha aiutato l’Egitto nelle qualificazioni di equitazione per le olimpiadi di Tokyo 2020, alle quali ha poi partecipato nell’estate del 2021.

Jennifer e Nayal si sono sposati il 17 ottobre 2021. Il matrimonio è stato celebrato nella fattoria equestre della sposa dove i due convivono, a Westchester County, New York. Dopo tre anni di fidanzamento, la proposta è arrivata nel gennaio del 2020 dando una svolta alla storia d’amore della giovane coppia.