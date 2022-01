Mediaset si prepara ad un cambio di programmazione. Il GF Vip lascerà la prima serata del venerdì per cedere il posto ad una fiction molto attesa, ovvero Fosca, con protagonista Vanessa Incontrada. Alfonso Signorini passerà al giovedì e si scontrerà con Doc – Nelle tue mani, mentre la serie tv avrà a che fare con la nuova edizione de Il Cantante Mascherato.

Mediaset: cambio di programmazione

Stando ad un ultimo cambio di programmazione, il GF Vip si prepara a lasciare la prima serata del venerdì ad una fiction molto attesa e già pubblicizzata. Stiamo parlando di Fosca, con protagonista la bravissima Vanessa Incontrada. Il reality di Alfonso Signorini, a partire dal 10 febbraio 2022, trasloscherà al giovedì sera e si andrà a scontrare con Doc – Nelle tue mani 2. La serie tv di Canale 5, invece, dovrà battere Il Cantante Mascherato di Rai1, condotto da Milly Carlucci.

Sembra che Mediaset abbia deciso di fare questo cambio di programmazione forte degli ascolti che registra il GF Vip. Pertanto, si tratta di un esperimento e la sua riuscita è tutta da vedere.

Mediaset, programmazione: il GF Vip fa spazio a Fosca

Mediaset avrà fatto la scelta giusta? Al momento è presto per esporsi, ma ci sono tutti i presupposti per vedere il Biscione uscire vittorioso. Non a caso, fino a qualche giorno fa, la tv di Berlusconi sembrava decisa a non mettere mano alla programmazione, lasciando tutto immutato. Poi, la vittoria del GF Vip contro la finale di The Voice Senior ha imposto ai vertici Mediaset un cambio di rotta. Si tratta, quindi, di una decisione fatta d’impulso, che potrebbe pagare così come pesare come un macigno.

Mediaset: la programmazione ballerina pagherà?

Al momento, come già sottolineato, è difficile fare previsioni certe. Di sicuro, Mediaset, seppure in modo frettoloso, ha fatto bene i suoi calcoli. Dopo la fiction Fosca con Vanessa Incontrada, infatti, sono previsti altri due titoli molto attesi: Più forte del destino e Viola come il mare. Pertanto, come si vociferava da tempo, il Biscione ha deciso di destinare la prima serata del venerdì alle fiction. Seguendo l’esempio della Rai, che ormai da tempo sgancia titoli degni di nota, anche Canale 5 vuole provare a stravolgere un po’ i palisensti, puntando su produzioni seriali Made in Italy. Per ora non possiamo fare altro che attendere la messa in onda e goderci la gara degli ascolti, che di certo troverà qualcuno scontento. Non dimentichiamo, poi, che il Biscione ha anche un altro cavallo di razza che sta per tornare in prima serata: il serale di Amici di Maria De Filippi. Il talent mariano, neanche a dirlo, non ha rivali.