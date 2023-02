Spose con le crocs bianche? No, non è uno scherzo ma l’ultima tendenza in tema di look per il matrimonio. La comodità vince sullo stile, ma non tutti apprezzano questa nuova moda.

Spose con le crocs bianche: la nuova tendenza

Da sempre, matrimonio fa rima con scomodità, soprattutto per le spose. Le donne, a differenza degli uomini, sono costrette a trascorrere un giorno intero fasciate in abiti che lasciano a malapena respirare e sopra a trampoli che distruggono i piedi. L’ultima tendenza, però, potrebbe risolvere il problema scarpe. Come? Semplice, indossando un bel paio di crocs bianche.

Le crocs bianche tra sostenitori e odiatori

Le crocs bianche si stanno pian piano imponendo come le scarpe preferite dalle spose.

Basta fare un giro sui social a suon di hashtag come #weddingcrocs o #weddingbride per assistere ad una carrellata di immagini che ritraggono sposine e invitate con le famose ciabatte ai piedi. Ovviamente, come ogni nuova tendenza, anche questa moda ha sia sostenitori che odiatori.

Spose con le crocs bianche: dov’è finita l’eleganza?

Non solo ciabatte Crocs originali, ma anche imitazioni. Le spose che adottano la nuova tendenza non badano al brand. A prescindere dalla firma, però, queste ciabatte sembrano fare a pugni con l’eleganza. Quasi tutte le critiche, non a caso, suonano così: “Le persone non hanno più classe. Nessuno si veste bene, è tutta una questione di comfort“. Tra le fan, invece, spopola lo slogan: “Ballare con i tacchi è doloroso e stancante. Bisogna sentirsi a proprio agio per godersi una giornata così meravigliosa e importante”.