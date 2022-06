Kevin Prince Boateng, attaccante dell’Herta Berlino, e la sua fidanzata Valentina Fradegrada, influencer, sono pronti per le nozze. Un matrimonio molto particolare, che verrà celebrato anche nel metaverso.

Il matrimonio di Boateng

La data dell’11 giugno sarà molto importante per Kevin Prince Boateng, attaccante dell’Herta Berlino, e la sua fidanzata Valentina Fradegrada, influencer bergamasca.

I due convoleranno a nozze e lo faranno in modo davvero molto originale. Il sì verrà pronunciato nel borgo toscano di Radicondoli, in provincia di Siena, ma anche “in un posto spaziale”, ovvero nel metaverso. Il terzo matrimonio di Boateng avverrà letteralmente in due universi paralleli. L’influencer bergamasca, che il 2 settembre compirà 31 anni e che ha 3,3 milioni di follower su Instagram, diventerà la signora Boateng anche nel metaverso.

La pubblicazione di matrimonio è apparsa sull’albo pretorio del Comune di Bergamo. Si tratta della numero 235 e porta i nomi di Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, confermando a tutti gli effetti le nozze. L’annuncio rimarrà esposto una settimana, dal 7 al 14 giugno. La coppia ha deciso di non sposarsi solo nella realtà come viene intesa da tutti, ma anche in un universo parallelo e virtuale. Dalla suggestiva cornice del borgo toscano di Radicondoli, in provincia di Siena, al metaverso, realtà virtuale che va tanto di moda al giorno d’oggi.

Sarà un matrimonio “per la prima volta al mondo in un posto spaziale” ha voluto precisare la sposina. Nella partecipazione in NFT (certificato che attesta autenticità, unicità e proprietà di un oggetto digitale) che è stata condivisa sui social è stato scritto: “Valentina e Prince invitano a celebrare il loro matrimonio sabato 11 giugno alle ore 16”. Tutti i ricavati saranno devoluti in beneficenza. Per Boateng, che ha 35 anni, si tratta del terzo matrimonio. Il primo è durato quattro anni, dal 2007 al 2011, con Jennifer Michelle, da cui è nato il primo figlio Jermaine-Prince, mentre il secondo è durato altri quattro anni, dal 2016 al 2020, con Melissa Satta, da cui ha avuto il secondo figlio, Maddox Prince.

Le nozze online per tutti i fan

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada sono pronti per le nozze. Lui ha 35 anni, lei quasi 31. La proposta di matrimonio è stata fatta il 6 dicembre, dopo soli 4 mesi da quando hanno iniziato ad uscire insieme. “Vuoi essere il mio wow per sempre?” Avrebbe chiesto il calciatore all’influencer, in un albergo di Milano, circondato da rose e palloncini. La coppia ha già annunciato che oltre alla cerimonia hanno organizzato un matrimonio nel Metaverso, in modo da poter “condividere online” il giorno più bello della loro vita insieme a tutti i fan. “Tra le mie varie attività c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio. Stiamo preparando una collezione limitata di NFT che permetteranno l’accesso esclusivo” ha spiegato la futura sposa in un’intervista a Vanity Fair.