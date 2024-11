La coppia reale al centro di polemiche per spese non saldate dopo le nozze.

Un matrimonio da sogno

La storia d’amore tra la principessa Martha Louise di Norvegia e lo sciamano Durek Verrett ha catturato l’immaginazione di molti. La cerimonia, celebrata in estate nel pittoresco villaggio di Geiranger, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui membri della famiglia reale svedese e i genitori di Martha, il Re e la Regina di Norvegia. L’evento, descritto come faraonico, ha suscitato grande curiosità per la differente estrazione sociale dei due sposi.

Debiti e polemiche

Tuttavia, a pochi mesi dal matrimonio, emergono notizie preoccupanti. Secondo il tabloid scandinavo Se og Hor, la coppia non avrebbe ancora saldato le spese relative alle nozze, accumulando debiti per oltre un milione di kroner, circa 850.000 euro. Professionisti coinvolti nell’organizzazione dell’evento hanno espresso il loro disappunto, rivelando che molti fornitori stanno ancora aspettando i pagamenti. Un professionista ha dichiarato: “Ci è sembrato come se la principessa fosse scappata senza pagare”.

Le conseguenze di una scelta discutibile

Oltre ai debiti, la principessa Martha Louise ha dovuto affrontare anche polemiche legate all’uso del suo titolo nobiliare. Infatti, è stata indagata per aver utilizzato il suo status per promuovere un gin creato appositamente per il suo matrimonio. L’etichetta del prodotto recitava: “Abbiamo creato questo gin per il matrimonio della principessa Martha Louise e Durek Verrett a Geiranger nell’agosto 2024”, un’azione che ha sollevato interrogativi sulla correttezza di tale utilizzo. I membri della famiglia reale non possono sfruttare il loro titolo per fini commerciali, e questa caduta di stile ha attirato ulteriori critiche.

Un futuro incerto

La situazione attuale della coppia è quindi complessa. Mentre il mondo esterno continua a seguire la loro storia d’amore, la realtà sembra essere ben diversa. I debiti accumulati e le polemiche legate all’uso del titolo nobiliare pongono interrogativi sul futuro della principessa e del suo matrimonio. La mancanza di