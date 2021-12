Masterchef, Oriana zittisce Barbieri: “Voi fate cose che la gente normale non capisce e non mangia”

Durante la prima puntata di Masterchef, andata in onda su Sky Uno e in streaming su Now Tv giovedì 16 dicembre 2021, gli spettatori hanno potuto assistere ad un siparietto che ha visto protagonista una concorrente, Oriana, e il giudice bruno Barbieri.

Masterchef: Oriana zittisce Barbieri

Dopo aver raccontat di cucinare soprattutto la domanica, quando suo figlio va a trovarlo con la nuora, la donna ha voluto proporre alla giuria i suoi “tortelli della domenica” a base di patate, pancetta e parmigiano. Nonostante le provocazioni dei giudici, Oriana è andata avanti mostrando concentrazione e determinazione, tanto che lo stesso Cannavacciuolo ha dovuto ammettere che “Non le si può dire niente“.

Masterchef, Oriana zittisce Barbieri: “Fate cose che la gent non mangia”

Dopo aver assaggiato i tortelli, Barbieri le ha domandato in maniera quasi provocatoria perché fosse andata nel programma. La sua risposta è riuscita a zittirlo e ha lasciato a bocca aperta anche gli altri. “Sono qui per la tradizione, perché voi fate cose che la gente normale non capisce e non mangia“, ha affermato lasciando intendere di voler cucinare piatti tradizionali italiani più che cibi sofisticati poco presenti sulle tavole degli italiani.

La concorrente è riuscita a convincere due giudici su tre, Barbieri e Locatelli, e può quindi passare alla fase successiva: “Mi sono emozionata”.