Chi più, chi meno, la stragrande maggioranza delle donne ne è soggetta, anche quelle che a primo impatto ci sembrano prive di difetti. La cellulite è un disturbo di origine prevalentemente genetica che coinvolge il tessuto adiposo sottocutaneo ed è spesso legata alla ritenzione idrica che se non curata può causare diversi problemi.

Evitarne il peggioramento quindi non è solo un fattore estetico, ma riguarda anche la salute. In commercio è possibile trovare qualche trucchetto per non peggiorarla. A patto però che sia accompagnato da una sana alimentazione e dall’allenamento.

Di che trucchetti stiamo parlando? Dei massaggiatori anticellulite! Scopriamo quali sono i migliori e le rispettive caratteristiche.

Massaggiatori anticellulite: il massaggiatore in legno

Nonostante non siano strumenti super tecnologici come quelli che vedremo in seguito, per un risultato ottimale i massaggiatori anticellulite in legno devono essere necessariamente usati da mani preparate.

Il giusto massaggio con questi tools infatti aiuta a migliorare la circolazione sanguigna, favorendo il drenaggio linfatico che aiuterà a combattere i fastidiosi depositi di grasso. Su Amazon è possibile trovare quelli della Tuuli.

Massaggiatori anticellulite: il massaggiatore manuale

Tesmed è decisamente tra le aziende leader nel settore. Il suo massaggiatore anticellulite manuale è composto da una doppia coppia di rulli sistemati in modo da sollevare, stringere e distendere la zona interessata. Si tratta di un massaggio mirato all’eliminazione dei liquidi in eccesso e alla tonificazione.

Massaggiatori anticellulite: quelli a infrarossi

Tra i massaggiatori anticellulite più cliccati c’è quello della Famooklan, anche questo disponibile su Amazon. Si tratta di un prodotto nato dall’unione di tre tecnologie, ovvero EMS (acronimo di Electro Muscle Stimulation), infrarossi ed ultrasuoni. La sua azione quindi non si concentra solo sul bruciare i grassi, ma anche sul rendere la pelle più elastica e combattere le rughe. Può infatti essere usato anche sul viso.

Massaggiatori anticellulite: quello resistente all’acqua

Il massaggiatore di Yicoco dispone di ben 25 modalità di vibrazione che lo rendono adatto a tutto il corpo e per ogni esigenza, dal semplice massaggio rilassante a quello più profondo che aiuta a contrastare la cellulite. Oltre ad avere un design davvero da urlo, è impermeabile e ricaricabile.

Massaggiatori anticellulite: i massaggiatori multitestina

Il massaggiatore anticellulite della Beper dispone di quattro testine intercambiabili, a seconda della zona da trattare, e ha una tripla azione. Agisce infatti con un massaggio circolare che va a sbloccare il sistema linfatico e applica anche una pressione pneumatica tipica della pressoterapia. Il tutto è accompagnato dagli effetti degli infrarossi.

Massaggiatori anticellulite: oltre il fai da te

Oltre agli strumenti ideali per praticare i massaggi anticellulite nella comodità di casa propria, è bene ricordare che se la situazione non accenna a migliorare ci si può affidare ai centri specializzati ormai presenti in tutta Italia. Le conoscenze di un esperto sono ottimi alleati contro la tanto detestata cellulite.

Per lo stesso motivo, anche rivolgersi a figure come quella del dietologo e del personal trainer può aiutare a raggiungere i risultati sperati in tempi brevi o un po’ più lunghi a seconda dei casi, ma decisamente più salutari.