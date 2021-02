Quante volte ci è capitato che il mascara ci colasse nell’arco della giornata? Quante marche abbiamo provato? Purtroppo il mascara si scioglie anche con la mascherina. Vediamo qui di seguito tutti i consigli e le soluzioni su come risolvere il problema.

Make up vs mascherina

Da circa un anno a questa parte, oltre alla maggior parte della nostra routine, è cambiato anche il nostro modo di truccarci. Indossando perennemente la mascherina è infatti pressoché impossibile mantenere un make up per tutta la giornata. C’è chi ha rinunciato a truccarsi per via di questo problema, c’è chi invece più coraggiosa ha trovato delle alternative.

Per di più, la mascherina non ha solo rivoluzionato questo aspetto, bensì ha causato, in molte di noi, la cosiddetta maskne.

Una sorta di acne che si forma dal contatto del fondotinta con il vapore che si crea sotto la mascherina.

E dulcis in fundo, per completare l’opera, ci si mette anche il trucco occhi a creare problemi. Il mascara, infatti, si scioglie con la mascherina. Questo accade soprattutto a causa del vapore che si crea respirando e ne risentono le ciglia che si inumidiscono. Così, inumidendosi le ciglia, inizia a sciogliersi e sbavare il mascara.

Allora, come fare per risolvere la situazione? Vediamo qui di seguito i consigli e i rimedi efficaci.

Mascara waterproof

Il mascara waterproof è senza dubbio la soluzione migliore per questo tipo di esigenze. Essendo infatti resistente all’acqua, avrà una tenuta più lunga e duratura e anche l’effetto sugli occhi sarà più accattivante. Dite quindi addio a sbavature e colore nero sotto gli occhi! Il mascara waterproof può aiutarvi a sentirvi belle nonostante la mascherina. L’ideale anche per quando fate sport all’aria aperta e volete rimanere presentabili nonostante la tenuta sportiva. Tra le marche top da provare, vi consigliamo i prodotti della Maybelline, della Rimmel e della Clarins.

Trattamenti ciglia

Se invece volete provare qualcosa di diverso dal mascara waterproof, questo non è l’unica alternativa possibile per quando si indossa la mascherina. Ci sono infatti diversi trattamenti alle ciglia che permettono di ottenere uno sguardo perfetto senza aver bisogno di ricorrere al mascara. Tra i trattamenti più in voga, troviamo la permanente ciglia e la laminazione. In entrambi i casi, si ottengono ciglia più curve e ben definite, con uno sguardo intenso a seconda anche della colorazione.

E poi, per chi invece volesse un effetto ancora più intenso, il trattamento ideale è l’extension ciglia. Qui non si fa altro che infoltire le ciglia naturali aggiungendo ciuffetti di ciglia finte che vengono incollate grazie ad una particolare colla. Anche in questo caso, l’effetto più naturale o più intenso varia a seconda dei propri gusti e della tecnica scelta. Il trattamento ha una tenuta di circa 4-5 settimane.

Infine, per chi volesse un effetto duraturo ma non impegnativo, può ricorrere alle ciglia finte che si applicano al momento in cui si desidera averle tramite una colla specifica e si rimuovono alla sera. Lo stesso viene garantita una bella tenuta ma, a differenza dei precedenti trattamenti, risulta meno invasivo e temporaneo.