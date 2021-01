Martina Albertoni è una delle concorrenti del nuovo programma La Caserma in onda su Rai 2 da mercoledì 27 gennaio 2021, a partire dalle 21.20. Il nuovo docu-reality è uno dei programmi più attesi della nuova stagione televisiva dopo il grande successo ottenuto con Il Collegio che ha catturato l’attenzione di moltissimi telespettatori.

Chi è Martina Albertoni

Martina Albertoni ha 19 anni e vive a Castelfranco di Sopra in provincia di Arezzo. Lavora in un agriturismo di famiglia nella Valle del Chianti ma sogna di diventare una receptionist sulle navi da crociera.

Aiuto i miei con i clienti, perché parlo molte lingue e loro hanno bisogno del mio appoggio

È affascinata dalle divise come quella della receptionist, ma anche quella militare e della polizia stradale. Non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, odia giudicare e essere giudicata. Si è diplomata quest’anno presso l’istituto Statale d’Istruzione Superiore Giorgio Vasari di Figline e Incisa Valdarno. Su Instagram al momento a due mila follower.

Martina Albertoni si definisce disordinata e ritardataria, ma spera che l’esperienza militare possa aiutarla a diventare più precisa.

Ha deciso di partecipare al nuovo programma “La Caserma” perché affascinata dai “belloni” che la indossano. Con lei ci saranno Alice Paniccia, Elena Santoro, Erika Mattina, Alessandro Badinelli, Antonio Gennarelli, Nicolas e William Lapresa. Nel nuovo programma La Caserma ci saranno ventuno ragazzi e ragazze, dai 18 ai 23 anni, che vivranno un periodo della loro vita, lontano dai cellulari e dalle comodità quotidiane. Ambientato durante la Prima Guerra Mondiale, i giovani concorrenti saranno sottoposti a sfide tipiche in una caserma militare riscoprendo il valore del coraggio e dell’amicizia. La location è Levico, in provincia di Trento in Trentino Alto Adige.