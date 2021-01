Mercoledì 27 Gennaio, su Rai 2, inizia il nuovo docu-reality firmato Rai “La Caserma”. I concorrenti saranno ventuno, tutti tra i 18 e i 22 anni e vivranno per sei settimane svolgendo un addestramento militare in una caserma in provincia di Trento.

Tra i partecipanti a questa prima edizione c’è anche Alessandro Badinelli: ecco chi è.

Chi è Alessandro Badinelli

Alessandro Badinelli, classe 1998, vive con la madre, il fratello adottato e la nonna a Sutri (Viterbo). Lascia gli studi a 14 anni per andare a lavorare e rendersi il prima possibile indipendente dalla famiglia.

Tra i suoi sogni c’è quello della musica, a cui dedica molto tempo scrivendo testi rap. Ammette però di non aver mai pubblicato nessuna delle sue canzoni per via della timidezza che è parte fondante del suo carattere.

Nonostante il suo essere “un pò irrispettoso” (così si definisce quando racconta dei frequenti litigi con la madre) sceglie di partecipare a “La Caserma” perché ritiene che l’esperienza militare possa essere per lui qualcosa di formativo per la sua vita futura e soprattutto per il suo carattere.

