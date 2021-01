Dopo il grande successo di “Il Collegio” sbarca su Rai 2 il nuovo programma “La Caserma”. Ventuno ragazzi e ragazze, dai 18 ai 23 anni, parteciperanno al nuovo reality show televisivo e vivranno per sei puntata in una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, in Trentino Alto Adige.

Tra i giovani concorrenti c’è Elena Santoro.

Chi è Elena Santoro

Elena Santoro è originaria di Roma e vive nella Capitale con la sua famiglia. Ha 21 anni ed è figlia di due militari.

Mia mamma ha fatto la storia perché insieme ad altre undici donne è la prima donna militare italiana. Io sono la prima figlia di una coppia militare italiana

Attualmente è iscritta alla facoltà di psicologia, comunicazione e letteratura inglese alla John Cabot University, un’università americana di Roma. La sua più grande passione sono i tacchi. Elena ha rivelato che agli scout la chiamavano “cerbiatto vanitoso”. Ha, inoltre, trascorso un periodo della sua vita negli Stati Uniti d’America dove ha conseguito il diploma alla “Avanworth High School”.

Elena Santoro si dichiara entusiasta di far parte di questo nuovo programma La Caserma che vedrà lei e altri giovani concorrenti sottoporsi a sfide impegnative tipiche dell’equipaggio militare.

Riscopriranno il valore del coraggio e dell’amicizia. Inoltre vivranno questo periodo senza cellulare, social, internet, gli affetti più cari e senza le comodità quotidiane. L’ambientazione riposta a Levico, in Trentino Alto Adige, dovrebbe essere quella della Prima Guerra Mondiale, nel lontano 1917. Chi riuscirà a resistere al confronto con l’autorità e la disciplina e a superare i propri limiti fisici e mentali credendo in se stesso e nel gruppo?