Mario Balotelli è pronto a sposarsi? L’indiscrezione

Mario Balotelli sembra aver finalmente trovato la serenità accanto a Francesca Monti e, secondo indiscrezioni, i due sarebbero pronti a convolare a nozze.

Mario Balotelli pronto alle nozze

Mario Balotelli è pronto a dire “lo voglio”? Secondo i rumor in circolazione le cose tra lui e Francesca Monti procederebbero per il meglio e alla mano della modella sarebbe spuntato un prezioso anello di fidanzamento, segno che SuperMario potrebbe avere la fatidica proposta.

Non è dato sapere quando i due si siano conosciuti con esattezza, quel che è certo è che facciano ormai coppia fissa da alcuni mesi e, sui social, lo stesso Balotelli non perde occasione per scrivere dediche romantiche alla fidanzata.

“L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre”, ha scritto il calciatore in un post in cui è ritratto insieme a Francesca. Di recente si era vociferato che tra lui e Dayane Mello potesse esserci presto un nuovo ritorno di fiamma, ma l’indiscrezione non ha mai ricevuto conferma ed è presto svanita in un nulla di fatto.

La vita privata del calciatore

Balotelli è balzato spesso alle cronache per via delle sue numerose e chiacchierate liaison con volti più o meno noti del mondo dello spettacolo. Dopo la relazione con Raffaella Fico – madre di sua figlia Pia – il calciatore ha vissuto una relazione con Dayane Mello e ha avuto il suo secondo figlio, Lion, da una donna di nome Clelia. La storia tra lui e Francesca Monti è destinata a durare? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più.