Che sia la volta buona per il cuore di Mario Balotelli? Chissà, forse è ancora presto per dirlo, ma i presupposti sembrano esserci tutti! Dopo alcune relazioni e due figli, ovvero la primogenita Pia nata dalla relazione con l’ex gieffina Raffaella Fico e Lion avuto invece dall’ex fidanzata Clelia, il calciatore sembra proprio aver trovato l’amore.

A dirlo non sono stati i giornali di gossip, ma è stato lui stesso e lo ha fatto con un post pubblicato sul suo profilo Instagram tramite il quale ha presentato ufficialmente quella che sarebbe la sua attuale fidanzata con cui farebbe coppia fissa già da un po’. Scopriamo chi è, come si chiama, che lavoro fa. Insomma, tutto quello che sappiamo su di lei.

Chi è Francesca Monti, la fidanzata di Mario Balotelli

A fare battere il cuore di Mario Balotelli questa volta non è una modella né tanto meno una showgirl da salotti d’ursiani. Francesca Monti, classe 1999 è una ragazza comune, originaria di Fermo, nelle Marche, ma che vivrebbe a Massa Fermana.

Comune perché Francesca, dal fascino esotico, non fa parte del mondo dello spettacolo e anche per questo motivo non sappiamo ancora molto su di lei, sulla sua famiglia d’origine e su quella che è la sua vita più in generale.

Secondo alcune indiscrezioni però, la giovane lavorerebbe come cameriera al Tucano’s Beach, un locale che si trova sulla costa adriatica.

Come si sono conosciuti e…nozze in vista?

Stando a quanto spifferato da fonti vicino alla coppia di innamorati, la scintilla tra Mario e Francesca sarebbe scattata durante le vacanze al mare la scorsa estate. I due si sarebbero incontrati a Civitanova, quando il calciatore si trovava lì per trascorrere qualche giorno di relax.

Ma c’è di più! Pare che Balotelli questa volta faccia davvero sul serio e che con la sua Francesca infatti starebbe già pensando alle nozze! Sarà vero? Ci sranno già state le presentazioni in famiglia? E soprattutto, Mario Balotelli lo annuncerà in pompa magna o rivelerà tutto a cose ormai fatte? Per rispondere a tutte queste domande non ci resta che attendere gli sviluppi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mario Balotelli Barwuah 🇮🇹🇬🇭⚽️ (@mb459)

Il post condiviso su Instagram

Le frequentazioni di Super Mario non sono mai sfuggite all’occhio sempre attento del gossip, vuoi anche per la sua incredibile tendenza ad intraprendere relazioni a dir poco travagliate. Questa volta però, complice anche il fatto che Francesca non faccia parte del mondo dello spettacolo, è riuscito a tenere ben separate la sua vita pubblica e quella privata.

È stato lui infatti, spinto probabilmente solo dal sentimento puro che lo lega alla bella Francesca, ad ufficializzare la loro relazione pubblicando un post sulla sua pagina Instagram. Il testo che accompagna lo scatto in cui Mario tiene stretta a sé la sua amata non può essere più chiaro di così: “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare, quindi amore grazie amiamoci per sempre”.