Maria Bello, chi è: carriera e vita privata dell’attrice

Maria Bello è un’attrice di grande successo, con una meravigliosa carriera e molto attiva anche nell’ambito della salute mentale. La donna fa parte del cast di Beef – Lo Scontro, la nuova serie tv di Netflix.

Maria Bello: la carriera



Maria Bello è un’attrice di grande talento, produttrice e scrittrice. Ha iniziato la sua carriera negli anni ’90, con ruoli in ER, nel film Le ragazze del Coyote Ugly, The Cooper e A History of Violence negli anni 2000. L’attrice è poi tornata in televisione con ruoli in diverse serie tv, come Prime Suspect e NCIS. Nello stesso tempo ha coltivato una carriera da attivista umanitaria globale, lavorando in Darfur e Haiti. Ha scritto anche il famoso saggio Modern Love per il New York Times che ha acceso la sua passione per le conversazioni pubbliche. Ha sempre parlato apertamente della sua salute mentale e del suo approccio non tradizionale alla vita amorosa. Ha lasciato la sua città natale per New York subito dopo il college, con due sacchi di spazzatura pieni di vestiti e solo 300 dollari. La donna all’inizio faceva la barista, per potersi mantenere mentre faceva le audizioni. Ha lavorato anche in un bar karaoke, ballando e cantando sul bancone. Impossibile non fare riferimento al suo ruolo nel film Le ragazze del Coyote Ugly. “Mi sono allenata per tutta la vita per questo lavoro” aveva scherzato l’attrice, spiegando di aver recitato in modo naturale in questa parte, visto che aveva esperienza diretta. L’attrice ha ottenuto anche il ruolo della bibliotecaria avventurosa Evelyn O’Connell nel film “La mummia: la tomba dell’imperatore drago”. L’attrice sognava da tempo di partecipare ad un film d’azione.

Il suo curriculum è ricco di ruoli di donne dalle storie difficili, di grande coraggio e forza. È diventata un punto di riferimento per personaggi intelligenti e perspicaci. In realtà l’attrice ha spiegato che uno dei ruoli più simile a lei nella vita reale è uno dei più discreti. Ha affermato che tra tutti i suoi ruoli si è immedesimata di più con la matriarca Nell McLauglin nel film Flicka. Maria Bello ha recitato in molti film acclamati dalla critica e le sue interpretazioni sono sempre state riconosciute in modo positivo. È stata nominata ai Golden Globe per i ruoli in A History of Violence e The Cooler, ma non è mai stata nominata agli Oscar. Ora possiamo vederla nel cast di Beef – Lo Scontro, nuova serie tv di Netflix.

Maria Bello: la vita privata

Maria Bello ha trovato ispirazione da un amato mentore universitario. Non ha sempre desiderato diventare un’attrice, aveva aspirazioni legali. Ha studiato per diventare avvocato per i diritti delle donne, ma frequentare un corso di recitazione le ha cambiato la vita. Ha chiesto consiglio al suo mentore e confidente, il reverendo Ray Jackson. I due parlavano quotidianamente e condividevano i pasti, legati dalla passione per la giustizia e la pace. La donna ha avuto una lunga relazione con un uomo sposato e ha apertamente parlato di infedeltà. Nel suo libro del 2015, Qualunque cosa…L’amore è amore, ha descritto questa appassionata storia con un attore sposato, senza mai rivelare la sua identità. Nello stesso libro ha parlato della sua vita privata, raccontando il percorso di salute mentale della sua famiglia. Hai parlato della diagnosi bipolare del padre e della sua, ricevuta da adulta, dopo aver sperimentato diversi regimi terapeutici. Ha sempre parlato di questa malattia come un dono, dicendo di essere fortunata.

Maria Bello gira anche il mondo per il suo lavoro da attivista. Negli anni 2000 ha lavorato con la Save Darfur Coalition per sensibilizzare sul genocidio del Darfur. Fa anche parte del consiglio del Darfur Women Action Group. Ha lavorato anche ad Haiti. We Advance, organizzazione no profit che ha cofondato con donne haitiane e americane, è nata come reazione all’inadeguata distribuzione degli aiuti dopo il terribile terremoto del 2010, che ha ucciso 220.000 persone. La donna ha sempre voluto diventare una scrittrice. Ha ascritto una rubrica intitolata Coming Out as a Modern Family, in cui ha raccontato come ha parlato al figlio della sua relazione romantica con un’amica. Il concetto di “qualunque cosa” è riportato anche nel suo libro Qualunque cosa…L’amore è amore. La donna è legata allo chef stellato Michelin Dominique Crenn. Una relazione messa a dura prova dalla diagnosi di cancro al seno ricevuta da Crenn. Le due sono sempre più legate. L’attrice è anche molto affascinata dall’Africa e il suo posto felice è Nairobi, in Kenya.