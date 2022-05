Manuel Bortuzzo: la frecciatina a Mara Venier

Manuel Bortuzzo avrebbe dovuto partecipare a Domenica In in compagnia di suo padre, Franco Bortuzzo, per presentare il film Rinascere, ispirato alla sua storia. All’ultimo la loro ospitata è stata cancellata dalla scaletta del programma e il nuotatore, secondo i rumor in circolazione, non avrebbe preso bene la questione.

Manuel Bortuzzo e Franco Bortuzzo: l’ospitata a Domenica In

Domenica In avrebbe dovuto ospitare Manuel Bortuzzo e suo padre Franco ma, all’ultimo, sembra che la conduttrice Mara Venier e la produzione del programma abbiano deciso di cancellare l’ospitata prevista dalla scaletta. Secondo i rumor in circolazione c’entrerebbe l’intervista fatta poche ore prima da Bortuzzo a Verissimo, dove aveva parlato del rapporto (naufragato) con Lulù Selassié.

Molti sui social credono che la conduttrice abbia ritenuto inutile intervistare il nuotatore visto che l’argomento era già stato lungamente affrontato nel salotto tv di Silvia Toffanin per la concorrenza. Sulla questione non sono emerse conferme, ma sui social Bortuzzo ha scritto quella che sembra essere una frecciatina indirizzata a zia Mara.

“Ma se lui doveva andare a Domenica In per parlare del film, perché non ci può andare? Lui a Verissimo ha solo parlato della storia finita con Lulù; è che Mara oltre al film voleva anche fare gossip? Manuel vuole tenere le due cose ben separate, non tutti lo hanno capito?”, ha scritto un utente sui social, mentre Manuel ha aggiunto: “Non tutti ci arrivano”.

La vicenda avrà ulteriori sviluppi? In tanti tra i fan di Domenica In si chiedono se Mara Venier romperà il silenzio in merito alla questione.