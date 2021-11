Eleganti e davvero molto versatili, le mantelle rientrano sicuramente tra i capispalla più “In” della stagione autunno inverno 2021. Tra forme, materiali e fantasie delle più disparate, scopriamo quali sono i modelli must have proposti dai brand più famosi.

Le mantelle per l’autunno inverno 2021

Le mantelle stanno davvero bene su tutto. Dai look più romantici e fiabeschi, a quelli più casual fino a quelli più chic, sono senza dubbio i capispalla ideali per andare ad aggiungere stile allo stile. Cosa non meno importante poi, sono anche molto calde, avvolgenti e confortevoli. Caratteristiche indispensabili per affrontare la stagione autunno inverno e, se le temperature si fanno più fredde, possono essere anche indossate sopra altri capispalla, come giubbotti in pelle o piumini.

Ecco quindi quali sono i modelli da non lasciarsi scappare per la stagione fredda 2021!

L’impermeabile di Woorlich

Non proprio adatta per essere indossata da sola durante la stagione autunno inverno, ma perfetta per coprire, sempre con stile, i nostri outfit e i nostri cappotti in caso di pioggia improvvisa, è la mantella impermeabile di Woorlich. In acetato e con la classica trama tartan sui toni del nero, del grigio e del giallo.

Ve la consigliamo perché, comunque, averne sempre una a disposizione nel guardaroba a prescindere dalla stagione di certo non guasta.

Etnico Chloé

Tra le mantelle per l’autunno inverno 2021 impossibile non citare il classico poncho come quello proposto da Chloé, in cashmere con trama a righe e con inserto in eco-nylon, piumino riciclato e frange come dettagli.

Perfetta da abbinare ad un paio di pantaloni a zampa di elefante per un perfetto stile anni ’70s che si ispira vagamente anche gli indiani nativi d’America.

Extra lusso di Gucci

Su Mytheresa è possibile trovare, tra gli innumerevoli brand presenti, anche la mantella di Gucci. Color cammello, e con rifiniture in ruggine, è decorata con il monogram che riporta la doppia G tipica del brand.

Questo modello, lungo fino ai piedi, è adatto soprattutto per essere sfoggiato durante un’occasione davvero speciale.

Il modello elegante di Elisabetta Franchi

Estremamente elegante anche la mantella per l’autunno inverno 2021 di Elisabetta Franchi. Calda e dall’aspetto molto delicato è fatta in panno misto lana color polvere, i suoi dettagli sono nei gemelli dalle parti delle maniche e sullo scollo, tenuto insieme da una catenina dorata.

Anche in questo caso, come per Gucci, sembra trattarsi da un aspetto estremamente elegante ma che comunque può essere sdrammatizzato con uno stivale al ginocchio scamosciato e a suola bassa.

Quella total white di Ralph Lauren

Anche Ralph Lauren segue le tendenze per l’autunno inverno 2021 lanciando in commercio le proprie mantelle, tra cui questo modello bianco, anzi, bianchissimo adatto per affrontare anche le temperature più fredde.

Questo tipo di mantella è perfetta abbinata a qualsiasi tipi di outfit, come quelli total white, scarpe comprese!