Che si tratti di sneakers, stivali e stivaletti, o scarpe eleganti con tacco per la sera e le occasioni speciali, le tendenze per l’autunno inverno 2021 vogliono le scarpe totalmente bianche. Se tra i tantissimi modelli in commercio non sapete quali scegliere ci abbiamo pensato noi, radunando per voi tutte quelle che non dovete assolutamente lasciarvi scappare!

Scarpe bianche per l’autunno inverno 2021: le sneakers

Le sneakers possono essere estremamente comode quanto bellissime. Ne sono una dimostrazione quelle per l’autunno inverno 2021. Da Mango seguono la linea del minimalismo che rimane chic “less is more”, in total white e con una suola che permette un movimento del piede quasi naturale.

Anche tra le Nike Court Vision ci sono modelli bianchissimi. Queste in particolare però, hanno il logo e la linguetta posteriore della scarpa argentati che producono un meraviglioso effetto sirena alla luce.

A proposito di luce, le scarpe di Roger Vivier sono slip on bianche che sulla tomaia hanno una fibbia impreziosita da cristalli. Un modello certamente non sportivo come i primi due, ma che può dare il famoso “tocco in più” ad un look casual.

Scarpe bianche autunno inverno 2021 con suola a carrarmato

Quanticlo mixa tutte (o quasi) le tendenze di queste ultime stagioni con i suoi stivaletti bianchi a tacco medio con suola a carrarmato. Il gambale arriva fino alla caviglia e la punta è quadrata.

Quelle proposte da H&M sono ideali per completare un look più casual o per sdrammatizzarne uno altrimenti troppo elegante. Hanno il gambale più alto rispetto a quelle di Quanticlo e una suola a carrarmato più discreta. Ovviamente anche loro sono totalmente bianche.

Scarpe bianche per l’autunno inverno 2021: gli anfibi

Spesso si pensa agli anfibi come calzature destinate a look aggressive o comunque più rock. Ma la loro versione in total white potrebbe farvi cambiare idea. Quelli di Alexoo sono i classici anfibi con gambale fin sopra alla caviglia, decorato con due cinturini con borchie e fibbie dorate.

Stradivarius invece propone anfibi estremamente semplici ed estremamente bianchi, belli da portare sia sotto look più elaborati, sia con look basic. Ideali anche per prepararsi alla neve in città.

Scarpe bianche per l’autunno inverno 2021: gli stivali

Non sono proprio adatti per camminare sulla neve invece gli stivali con tacco. Quelli proposti da Quanticlo hanno il gambale che arriva appena sotto il ginocchio e kitten heels. Non c’è bisogno infatti di tacchi vertiginosi per sembrare più alte: basterà giocare con l’effetto ottico dato dalla punta che farà sembrare il piede più affusolato e la gamba più lunga.

Con gli stivali di Miss Globo invece vi sentirete pronte per il Piper, come moderne Patty Pravo. Questi hanno il tacco grosso e il gambale largo e lungo, tutte caratteristiche che trasmettono perfette vibes anni ’70, che tra l’altro sono anche tornati di moda.

Scarpe bianche per l’autunno inverno 2021: le décolleté

Nella nostra lista di scarpe bianche per l’autunno inverno 2021 non possono mancare le elegantissime décolleté. Quelle di Miss Globo seguono le tendenze di queste ultime stagioni con una catenina sulla parte anteriore della tomaia.

Se invece vi sentite pronte ad investire nella moda non possiamo che consigliarvi le décolleté di Jimmy Choo. Bianche, semplici e allo stesso tempo estremamente raffinate. Vi innamorerete!