Dopo l’esperienza fatta al GF Vip 6 Manila Nazzaro ha confessato che ci sarebbe stata una trattativa tra suo marito, Lorenzo Amoruso, e la produzione dell’Isola dei Famosi.

Manila Nazzaro: Lorenzo Amoruso e L’Isola dei Famosi

Manila Nazzaro ha confessato che la produzione dell’Isola dei Famosi avrebbe manifestato interesse nei confronti di suo marito, Lorenzo Amoruso, in qualità di concorrente.

Lui avrebbe rinunciato all’idea di prendere parte al reality show dei naufraghi perché altrimenti non avrebbe avuto modo di vedere lei, che nel frattempo si trovava al Grande Fratello Vip 6.

“Se è vera la notizia sulla trattativa fra Lorenzo e L’Isola dei Famosi? Lorenzo mi aveva detto che c’era stata un interesse ma lui aveva rinunciato nel momento in cui sapeva che non sarei uscita prima di marzo. Lorenzo sarebbe il concorrente ideale per L’Isola dei Famosi.

Con il suo temperamento ne combinerebbe molte di più di quante ne ho combinate io al Grande Fratello Vip. Io invece per il momento mi fermo qui con i reality. Ho dato tutto quello che potevo”, ha ammesso.

L’idea di abbandonare

Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del GF Vip 6 ma lei stessa ha confessato che in un’occasione sarebbe stata sul punto di abbandonare il reality show.

“Dopo il litigio con Katia.

Mi sono resa conto che il mio modo di essere all’interno della casa non solo non veniva capito ma era anche frainteso. Il fatto che per sei mesi fossi stata disposta ad aiutare gli altri e che questo mio comportamento venisse poi tacciato come finto buonismo mi ha destabilizzato. Mi sono state rivolte anche delle accuse violente. In quel momento ho capito che non ne valeva la pena e che stavo togliendo tempo ai miei figli. Mi sono sentita giù di morale e pensavo di abbandonare. Poi però mi hanno convinta a restare facendomi riflettere”, ha ammesso.