Il fascino della manicure aura

Negli ultimi anni, il mondo della bellezza ha visto emergere diverse tendenze, ma poche sono riuscite a catturare l’attenzione come la manicure aura. Questo stile di nail art, che combina colori vivaci e sfumature delicate, crea un effetto sfumato da sogno che si adatta a qualsiasi occasione. Celebrità come Dua Lipa e Sydney Sweeney hanno già abbracciato questa tendenza, rendendola un must-have per le appassionate di bellezza.

Come realizzare la manicure aura a casa

La buona notizia è che la manicure aura è facilmente replicabile anche a casa. Non servono strumenti professionali, ma solo un po’ di creatività e i prodotti giusti. Inizia applicando uno smalto di base del colore che preferisci e lascia asciugare completamente. Successivamente, utilizza una spugna per trucco per applicare i colori desiderati, tamponando delicatamente sulla superficie dell’unghia. Puoi scegliere tonalità che si completano o che creano un contrasto audace, a seconda del tuo stile personale.

I colori e le combinazioni da provare

Una delle bellezze della manicure aura è la sua versatilità. Puoi sperimentare con qualsiasi combinazione di colori, dalle tonalità pastello a quelle più intense. Per un look audace, prova a utilizzare colori opposti sulla ruota dei colori, oppure gioca con sfumature chiare e scure. Se desideri un effetto più sobrio, opta per tonalità neutre o pastello che si fondono armoniosamente. Non dimenticare di applicare un top coat per un finish lucido e duraturo.

Il trend che non passa mai di moda

La manicure aura non è solo una moda passeggera; è uno stile che si adatta a qualsiasi forma e lunghezza dell’unghia. Che tu preferisca unghie lunghe e affusolate o una manicure più corta e pratica, questo trend è perfetto per te. Inoltre, è ideale per ogni stagione, permettendoti di esprimere la tua personalità attraverso le unghie. Con l’arrivo della primavera, non c’è momento migliore per provare questa tendenza e portare un tocco di freschezza al tuo look.