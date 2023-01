Unghie lip gloss: cosa sono e come realizzarle

Prendersi cura delle proprie unghie è un modo per prendersi cura di se stesse e per alcune donne è una vera e propria passione. Tra le varie tendenze in fatto di manicure, si parla molto delle unghie lip gloss, che stanno ottenendo un successo incredibile.

Cosa sono le unghie lip gloss?

Ogni donna vuole sentirsi bene con se stessa e per farlo si prende cura del suo corpo, del suo viso, della sua pelle e anche delle sue unghie. Per molte donne la nail art è una vera e propria passione e sui social network emergono spesso nuove tendenze che riescono in poco tempo a spopolare, diventando delle mode da seguire. Ultimamente si parla molto delle unghie lip gloss, che sono molto amate.

Sono simili alle glazed donut nails, ovvero le unghie glassate come ciambelle, ma con una piccola variante. La base è nude ma il top coat è leggermente più spesso, quindi applicato diverse volte, in modo da ottenere un finish traslucido che ricorda il lucidalabbra trasparente. Per questo vengono chiamate unghie lipcloss. Il messaggio è molto chiaro, per tutte coloro che si intendono di nail art. nel 2023 le unghie luminose, glossy e brillanti saranno al primo posto nella lista dei nail look più amati e in tendenza.

Fortunatamente si tratta di un nail look abbastanza facile da realizzare, per cui non bisogna farsi prendere dal panico. Su Instagram sta già spopolando e sono state condivise numerose ispirazioni e varie versioni da cui prendere spunto, che ricordano il più conosciuto chrome effect. In realtà le unghie lip gloss sono ancora più semplici da realizzare, ma la cosa importante è che sono molto più stilose e alla moda. Ricreando questa manicure ogni donna sarà sicura di seguire una tendenza davvero molto diffusa, come si può notare dai social network, in cui vengono continuamente condivisi scatti che mostrano risultati impeccabili di questi nail look.

Unghie lip gloss: come realizzarle

Per realizzare in modo impeccabile questa manicure di tendenza, è consigliato scegliere una forma delle unghie che sia ovale o leggermente a mandorla. Lo smalto da utilizzare come base deve avere una tonalità beige o rosa trasparente oppure, ancora meglio, molto vicino al colore naturale della pelle. La manicure è in gel, per questo è opportuno realizzarla in un salone, almeno per la prima prova. Si applica una chrome poder con un piccolo pennello di spugna, con una forma simile a quella dei micropennelli che si trovano nelle palette degli ombretti. Per riuscire a sigillare la manicure si usa un top coat dal finish glossy. Se non siete amanti dell’effetto chrome, potete sempre scegliere uno smalto sheer lattiginoso, su cui poi applicare un top coat jelly. Vi basterà fare un giro su Instagram per scoprire tantissime varianti molto belle di questa manicure, che sta ottenendo un grande successo. La tendenza richiede smalti dai toni neutri e nude, come il beige e il rosa, ma si è scoperto che esiste anche un’alternativa più colorata, che prevede l’uso di un top coat glossy rosso e/o glitterato, meglio se applicato su unghie lunghe o lunghissime.