Per dimagrire ed eliminare i chili di troppo, bisogna, non solo seguire un regime alimentare che sia ben bilanciato, ma anche mangiare sano. Soltanto in questo modo potete perdere peso in modo equilibrato e salutare. Vediamo alcuni dei passaggi da fare e come programmare i pasti.

Mangiare sano

Seguire una dieta e un regime ipocalorico significa, non soltanto riuscire a dimagrire e avere un fisico snello, ma anche stare in salute sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda il benessere. Per poterlo fare, è essenziale imparare a mangiare sano. Ma cosa significa esattamente? Non è un sacrificio, ma uno stile di vita che apporta diversi benefici sia per il corpo che la mente.

Consumare cibo sano significa apportare i giusti benefici al fisico, sia per quanto riguarda il fattore estetico, ma anche per la salute. Gli antichi romani dicevano mens sana in corpore sano, segno che mangiare bene aiuta a stare in forma da ogni aspetto. Mangiare sano significa alimentarsi in modo equilibrato, pulito e salutare.

Mangiare sano è considerato il primo passo per imparare a stare bene con sé stessi e il proprio fisico. Per cominciare a farlo, dovete, prima di tutto, apprezzare tutti quegli alimenti sani che vengono dalla natura, quindi verdura, frutta fresca, legumi, ecc. È consigliato consumare cibo integrale: dalla pasta al pane sino ai cereali che sono ricchi di fibre e utili per l’attività e funzionalità intestinale.

Bisogna anche cercare di cambiare atteggiamento verso il cibo che deve essere visto e considerato come fonte primaria di sostentamento e non consumarlo per noia, delusioni o stress. Infine, al mangiare sano va accompagnata la giusta attività fisica per ottenere maggiori benefici.

Mangiare sano: consigli

Non è facile mangiare sano e cercare di condurre uno stile di vita e regime alimentare che sia il più equilibrato e bilanciato possibile per il bene della forma fisica. La cosa importante è cercare d’impostare un programma, una sorta di routine giornaliera da rispettare in ogni punto. Soltanto in questo modo è possibile ottenere risultati e benefici utili per il fisico e la salute, in generale.

Mangiare sano significa introdurre a tavola e, quindi, nell’alimentazione, una serie di cibi, quali frutta, verdura, pesce e carne. Inoltre, è importante rispettare le porzioni di ogni alimento. Bisogna consumare almeno cinque porzioni di frutta e verdura al giorno. I carboidrati composti, quali pasta o riso, ma anche carne oppure pesce sono da consumarsi soltanto una volta al giorno.

Gli spuntini sia di metà mattina che della merenda non devono mai mancare in quanto permettono di saziarsi senza abbuffarsi troppo ai pasti principali. Ovviamente è consigliato mangiare sano durante queste pause, quindi della frutta secca, come una manciata di mandorle o un pugno di noci sono l’ideale.

Bisogna ricordare di mangiare pasti equilibrati masticando attentamente in modo da godervi qualsiasi boccone con calma. No alle bevande gassate che gonfiano, sì all’acqua soprattutto naturale da consumarsi almeno 2 litri al giorno. Per chi lavora fuori casa, una insalata da condire con del succo di limone è l’ideale per il pranzo.

