Il 2023 pare essere un anno particolarmente fruttuoso in fatto di nascite. Molte vip, infatti, sono già diventate madri di nuove creature, ma molte altre lo diventeranno durante l’anno. Nell’anno 2023 sono diverse le star che partoriranno, ma chi sono esattamente? Scopriamolo insieme!

Mamme Vip incinta: tutte le star che partoriranno nel 2023

Non si parla solo d’Italia: le mamme vip che partoriranno nel 2023 sono di tutto il mondo.

Impossibile, a tale proposito, non cominciare dalla regina del pancione, Rihanna. La cantante, infatti, è una grandissima fan della pancia e adora i look premaman originali e in tendenza. Compagna di A$AP Rocky, la popstar mondiale diventerà madre per la seconda volta e regalerà al piccolo RZA Athelston Mayers un fratellino o una sorellina. Le voci a riguardo parlerebbero di una sorellina: Rihanna, infatti è stata avvistata dare un’occhiata a qualche abitino rosa pastello, ma ancora non si ha conferma.

Segue un’altra coppia molto amata, specialmente sul piccolo schermo. È infatti Rose Leslie la prossima mamma vip del 2023. In coppia con Kit Harington nella vita come nel Trono di Spade, i due stanno per diventare genitori per la seconda volta. L’amore tra i due è nato proprio sul set della nota serie-tv HBO ed è proseguito anche fuori, fino all’unione in matrimonio, avvenuta in Scozia nel 2018.

Anche la cantante Meghan Trainor è incinta del suo secondo figlio. Un’altra star che nel 2023 darà il benvenuto a una nuova vita, che dovrebbe proprio arrivare nell’estate 2023.

In Italia, invece, c’è tanta attesa per Diletta Leotta, altra mamma vip che nel 2023 partorirà. La conduttrice sportiva, infatti, dovrebbe partorire più o meno tra agosto e settembre 2023 e per lei e il fidanzato Loris Karius arriverà una bella bambina.

Mamme Vip incinta: le star che hanno già partorito nel 2023

Accanto a chi deve ancora partorire, però, ci sono diverse mamme vip che nel 2023 hanno già dato alla luce le loro creature. Parliamo, ad esempio, di Aurora Ramazzotti, che è diventata mamma per la prima volta del piccolo Cesare, nato dall’amore tra la donna e Goffredo Cerza. C’è poi anche Beatrice Valli, che ha partorito per la quarta volta ed è di nuovo madre di una splendida bambina, la terza in famiglia. E ancora Sophie Codegoni, altra giovanissima mamma vip e innamoratissima della sua famiglia, creata insieme al compagno (e futuro marito) Alessandro Basciano.

C’è anche Alice Campello, diventata mamma per la quarta volta, questa volta di una bambina, di nome Bella. Altra star diventata mamma nel 2023? Bianca Atzei, che dopo diverse complicanze rese pubbliche anche dal compagno Stefano Corti, è finalmente diventata mamma.

A chiudere anche Cristina Marino, diventata mamma per la seconda volta. Noé Roberto è il piccolo nuovo arrivato, avuto sempre da Luca Argentero, con cui la donna è sposata dal 2021 (stanno insieme dal 2016).

Insomma, pare proprio che il 2023 stia dando i suoi frutti in fatto di vita e chissà che cos’altro succederà. Tutte le mamme vip sono pronte ad avventurarsi nel magico viaggio della vita: in bocca al lupo a tutte!