Mamma della sposa: 4 consigli per un look esclusivo ed elegante

Si avvicina la stagione dei matrimoni e con essa il grande momento della scelta dell’abito, che non riguarda esclusivamente la sposa. Ad accompagnarla ed essere al centro dell’attenzione in questo giorno speciale c’è anche la mamma, che si trova spesso in difficoltà nella scelta del capo. Fortunatamente, la casa di moda Marina Rinaldi arriva come sempre in aiuto delle signore che sono in cerca di vestiti eleganti da cerimonia per donne curvy, proponendo soluzioni esclusive dedicate alle taglie comode con la collezione Elegante. Sfogliando il nuovo catalogo, troviamo l’esatta interpretazione delle tendenze del momento. Ecco allora 4 consigli per la mamma della sposa che voglia sfoggiare un look impeccabile in questa giornata unica anche per lei.

#1 Nero e bianco: i colori da evitare

Per quanto riguarda la palette di colori, nella scelta dell’abito da cerimonia la madre della sposa deve assolutamente evitare il nero ma anche il bianco naturalmente. Queste sono le classiche nuance che sono considerate inappropriate in occasione di un matrimonio, soprattutto se parliamo dell’abito della mamma della sposa! Meglio dunque orientarsi su altri colori, anche perché le tendenze del momento per la primavera-estate 2022 parlano piuttosto chiaro e sia il nero che il bianco non sono particolarmente in voga.

#2 Via libera a colori accesi e fantasie floreali

Via libera invece a tutti gli abiti da cerimonia colorati, che esprimono al massimo la vitalità della stagione e le ultime tendenze della primavera-estate 2022. Altrettanto di moda sono le fantasie floreali, che ormai abbiamo imparato ad apprezzare e che si prestano davvero bene per una cerimonia o un evento importante durante la giornata. La mamma della sposa può così distinguersi e sentirsi bellissima.

#3 Abiti ampi per la mamma della sposa

C’è una bellissima notizia per tutte le mamme che indossano taglie comode e che non si sentono a loro agio strette in tubini che segnano le forme. Le tendenze primavera-estate 2022 infatti vedono un grande ritorno: quello degli abiti ampi, che scendono morbidi e sinuosi. Nella collezione Elegante di Marina Rinaldi troviamo diverse declinazioni da questo punto di vista: dal vestito largo in tuile alla camicia con pantalone abbinato in seta per le grandi occasioni. C’è insomma l’imbarazzo della scelta per coloro che vogliono indossare un capo che le faccia sentire a proprio agio e che valorizzi al massimo il loro corpo.

#4 Ballerine in raso: il tocco di stile

Per quanto riguarda invece le scarpe, la mamma della sposa può permettersi di osare un po’ di più ed abbandonare i grandi classici che ormai sono considerati superati. Il tocco di stile si può ottenere con delle ballerine in raso, magari colorate, che esaltano al massimo l’eleganza di ogni donna donandole nel contempo quell’esclusività che la fa sentire unica. Anche in questo caso, nella collezione Elegante di Marina Rinaldi non mancano ispirazioni come queste e le ballerine in raso, bellissime ed esclusive, sono presenti in diverse declinazioni cromatiche. Un accessorio estremamente fashion, di tendenza e comodo perché senza tacco: per tutte quelle signore che non vogliono rinunciare allo stile.